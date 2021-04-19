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Em alerta

OMS diz ver alta nas transmissões por Covid "em todas as faixas etárias"

Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia disse que na semana passada, houve o maior número no levantamento semanal na pandemia

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2021 às 14:07
Maria Van Kerkhove
Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, Maria Van Kerkhove.  Crédito: Divulgação
Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, Maria Van Kerkhove alertou nesta segunda-feira (19), durante entrevista coletiva virtual, para o fato de que o número de casos de Covid-19 no mundo tem crescido "em todas as faixas etárias". Ela notou que, na semana passada, houve 5,2 milhões de casos da doença reportados, o maior número no levantamento semanal desde o início da pandemia.
Kerkhove atribuiu o problema a mais interações sociais entre as pessoas, no atual contexto.
Mais cedo na coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, havia citado também a presença de novas variantes do vírus, mais contagiosas, como parte do problema.

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