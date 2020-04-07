UE vai destinar mais de 15 bilhões de euros para ajudar países fora do bloco

Von der Leyen destacou que os recursos serão usados para cobrir necessidades imediatas nos sistemas de saúde e para aliviar o impacto da pandemia nessas economias. "Mais dinheiro virá dos nossos governos nacionais", garante.

A líder da Comissão Europeia ressaltou ainda que a África precisará de apoio nas próximas semanas e que a situação da epidemia ficará pior antes de melhorar. "Só vamos vencer essa batalha com uma resposta global coordenada", disse.