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Coronavírus

UE vai destinar mais de 15 bilhões de euros para ajudar países fora do bloco

A presidente da Comissão Europeia disse que os recursos serão usados para cobrir necessidades imediatas nos sistemas de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 11:59

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 11:59

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia Crédito: AP
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou que a União Europeia vai destinar mais de 15 bilhões de euros para ajudar países pobres, fora do bloco, no combate ao coronavírus. "É de nosso interesse garantir que a luta seja bem-sucedida mundialmente", salientou, em vídeo publicado no Twitter.
Von der Leyen destacou que os recursos serão usados para cobrir necessidades imediatas nos sistemas de saúde e para aliviar o impacto da pandemia nessas economias. "Mais dinheiro virá dos nossos governos nacionais", garante.
A líder da Comissão Europeia ressaltou ainda que a África precisará de apoio nas próximas semanas e que a situação da epidemia ficará pior antes de melhorar. "Só vamos vencer essa batalha com uma resposta global coordenada", disse.

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