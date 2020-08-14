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Coronavírus

UE fecha compra de 300 milhões de doses de futura vacina da AstraZeneca

Recentemente, a UE também contratou as futuras vacinas contra o novo coronavírus da Sanofi-GSK e da Johnson & Johnson

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 12:07
Vacina CoronaVac começou a ser testada nesta terça-feira (21) no Brasil
UE fecha compra 300 milhões de doses de futura vacina contra Covid-19 Crédito: Retha Ferguson/ Pexels
A União Europeia (UE) fechou a compra de 300 milhões de doses de futura vacina contra Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca, segundo comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (14). A nota diz que outras 100 milhões de doses podem ser adquiridas, mas não informa o valor investido.
Recentemente, a UE também contratou as futuras vacinas contra o novo coronavírus da Sanofi-GSK e da Johnson & Johnson.
As transações fazem parte do plano "Estratégia de Vacinas da Comissão Europeia", o órgão executivo do bloco.
"Esta estratégia nos permite fornecer futuras vacinas aos europeus, bem como a nossos parceiros em outras partes do mundo", destaca a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen.
A vacina da AstraZeneca, também em testes no Brasil, já está na chamada "fase 3" de desenvolvimento e é considerada uma das mais avançadas no mundo.

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