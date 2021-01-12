UE: AstraZeneca pede autorização para uso emergencial de vacina

Se autorizada, a vacina AstraZeneca/Oxford será a terceira em aplicação na UE. As doses desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer em parceria com a BioNTech já estão sendo aplicadas na população europeia.

Em nota, a EMA afirmou que o profilático só será aprovado caso os dados apresentados sobre qualidade, segurança e eficácia sejam "robustos e completos", e que o processo de avaliação das informações já foi iniciado. O órgão cita evidências positivas a partir de testes em andamento em Brasil, Reino Unido e África do Sul.