Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • UE: AstraZeneca pede autorização para uso emergencial de vacina
Contra Covid-19

UE: AstraZeneca pede autorização para uso emergencial de vacina

A AstraZeneca já conseguiu autorização de uso emergencial no Reino Unido e aguarda decisão semelhante no Brasil, após pedido feito pela Fiocruz junto à Anvisa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 10:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 10:43

AstraZeneca está no estágio final de desenvolvimento de uma vacina considerada líder contra a Covid-19
Se autorizada, a vacina AstraZeneca/Oxford será a terceira em aplicação na UE Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
A farmacêutica AstraZeneca pediu à Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), a "Anvisa da União Europeia", autorização para uso emergencial da vacina contra a Covid-19 que desenvolve em parceria com a Universidade de Oxford. O órgão regulador confirmou nesta terça-feira (12), o recebimento da documentação e informou que deve publicar um parecer até o próximo dia 29.
Se autorizada, a vacina AstraZeneca/Oxford será a terceira em aplicação na UE. As doses desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer em parceria com a BioNTech já estão sendo aplicadas na população europeia.
A AstraZeneca já conseguiu autorização de uso emergencial no Reino Unido e aguarda decisão semelhante no Brasil, após pedido feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) junto à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pelo laboratório britânico em parceria com a Universidade de Oxford é a principal aposta do ministério da Saúde para imunizar a população brasileira.
Em nota, a EMA afirmou que o profilático só será aprovado caso os dados apresentados sobre qualidade, segurança e eficácia sejam "robustos e completos", e que o processo de avaliação das informações já foi iniciado. O órgão cita evidências positivas a partir de testes em andamento em Brasil, Reino Unido e África do Sul.

Veja Também

OMS: vacinas salvarão vidas, mas irão demorar meses para diminuir transmissão

Estudo indica que vacina da Pfizer é eficaz contra cepa inglesa da Covid-19

Último da UE a vacinar contra a Covid-19, Holanda inicia imunização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados