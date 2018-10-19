Turbulência em avião que ia de Miami a Buenos Aires deixa 15 feridos

Aerolíneas Argentinas explicou que, dos 15 feridos, 8 foram encaminhados para atendimento médico Crédito: Pixabay

Um voo da Aerolíneas Argentinas que saiu de Miami com destino a Buenos Aires sofreu uma forte turbulência na quinta-feira, 18, e deixou 15 pessoas feridas, de acordo com a companhia aérea.

Em um comunicado, a Aerolíneas Argentinas explicou que, dos 15 feridos, 8 foram encaminhados para atendimento médico.

" incidente aconteceu na fase de voo chamada ‘cruzeiro’ e foi imediatamente relatado pelo comandante responsável pela aeronave. A companhia forneceu sua equipe médica na chegada do voo para atender aos passageiros que sofreram golpes ou hematomas em razão dos movimentos bruscos que este tipo de condições atmosféricas causa" Aerolíneas Argentinas - Cargo do Autor

O voo AR1303 Miami - Buenos Aires transportava 192 passageiros, segundo os quais as complicações se produziram no momento da refeição.

Quando a aeronave chegou ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, os responsáveis pelo setor de fatores humanos da empresa prestaram atendimento aos tripulantes.