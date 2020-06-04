Trump se diz confiante de que economia dos EUA já inicia forte retomada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está confiante de que a economia americana passa pelo estágio inicial de uma retomada muito forte. "Nem todo mundo concorda comigo, mas tenho poucas dúvidas. Preste atenção em setembro, outubro e novembro. O próximo ano será um dos melhores de todos os tempos. Olhe para o mercado de ações AGORA!", publicou o líder da Casa Branca no Twitter, referindo-se ao rali do mercado acionário dos Estados Unidos até o fechamento dos negócios, nesta quarta (3).