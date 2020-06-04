Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump se diz confiante de que economia dos EUA já inicia forte retomada
Economia americana

Trump se diz confiante de que economia dos EUA já inicia forte retomada

De acordo com o presidente dos Estados Unidos, 'o próximo ano será um dos melhores de todos os tempos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 12:58

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 12:58

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está confiante de que a economia americana passa pelo estágio inicial de uma retomada muito forte. "Nem todo mundo concorda comigo, mas tenho poucas dúvidas. Preste atenção em setembro, outubro e novembro. O próximo ano será um dos melhores de todos os tempos. Olhe para o mercado de ações AGORA!", publicou o líder da Casa Branca no Twitter, referindo-se ao rali do mercado acionário dos Estados Unidos até o fechamento dos negócios, nesta quarta (3).

Veja Também

Ameaça de Trump gera efeito rebote e atos ganham força

Trump diz que desenvolvimento de vacinas avança mais rápido do que o previsto

Trump exige prisão de manifestantes; países rivais acusam EUA de 'hipocrisia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados