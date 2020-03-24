Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump rebate críticas: 'Temos que salvar as empresas por causa do desemprego'
Covid-19

Trump rebate críticas: 'Temos que salvar as empresas por causa do desemprego'

O líder da Casa Branca, Donald Trump lembrou que a taxa de desemprego nos EUA está no menor nível em 50 anos e afirmou que salvar as empresas vai evitar demissões

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 17:36
Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu as críticas do Partido Democrata de que o pacote fiscal trilionário proposto pelo governo para mitigar os impactos do coronavírus privilegia as empresas em detrimento dos trabalhadores. "Temos que salvar as empresas por causa do desemprego", disse o republicano, em entrevista à Fox News.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O líder da Casa Branca lembrou que a taxa de desemprego nos EUA está no menor nível em 50 anos e afirmou que salvar as empresas vai evitar demissões. "Em troca de ajuda do governo, as empresas poderiam doar ações aos contribuintes", sugeriu Trump. Ele também reiterou que o governo não deixará a fabricante de aviões Boeing "sair do mercado".
O republicano reforçou, ainda, a importância da aprovação no Congresso da proposta de estímulos fiscais. "Acredito que o acordo será aprovado rapidamente", declarou, acrescentando que a medida ajudará a recuperar a economia americana.

Veja Também

Portugal repatria 453 brasileiros de cruzeiro que saiu do Rio

Coronavírus: Lionel Richie quer refazer projeto 'We are The World'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados