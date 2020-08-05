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Presidente dos EUA

Trump: explosão no Líbano parece ter sido um 'ataque'

O republicano disse ter conversado com generais dos EUA que não acreditam que a tragédia tenha sido causada acidentalmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 08:09

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:09

O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção
O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção Crédito: Reprodução Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a explosão ocorrida na região portuária de Beirute, capital do Líbano, na tarde desta terça-feira (4), parece ter sido um "ataque". Na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia de Covid-19, o republicano disse ter conversado com generais dos EUA que não acreditam que a tragédia tenha sido causada acidentalmente. "Eles parecem pensar que foi um ataque. Foi algum tipo de bomba", declarou Trump.
O líder da Casa Branca prestou condolências às vítimas e disse que os EUA estão prontos para ajudar o Líbano. A explosão destruiu grande parte de um porto e danificou edifícios em toda a capital libanesa. Pelo menos 70 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais.

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