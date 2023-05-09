Trump é condenado por abuso sexual e terá que pagar US$ 5 mi a escritora

Donald Trump foi considerado culpado por abuso sexual e terá que pagar US$ 5 mi de indenização à escritora Crédito: SETH WENIG | AP

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi considerado culpado por abuso sexual e inocentado por estupro em um caso cível movido pela escritora e ex-jornalista E. Jean Carroll. Segundo o jornal Washington Post, Trump terá que pagar US$ 5 milhões como indenização à Carroll.

A ação julgava uma acusação de estupro e difamação cometida por ele contra a escritora de 79 anos. Ela processou Trump no ano passado, alegando que ele a estuprou em uma loja de departamento de Nova York em meados da década de 1990.

Ex-colunista da revista Elle, ela também afirma que Trump a difamou depois que ela tornou pública sua acusação em um livro em 2019.