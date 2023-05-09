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Estados Unidos

Trump é condenado por abuso sexual e terá que pagar US$ 5 mi a escritora

Indenização será paga à escritora e ex-jornalista E. Jean Carroll; ao se defender judicialmente, Trump chamou a vítima de 'doente mental'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2023 às 17:03

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 17:03

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comparece ao Tribunal Criminal em Nova York (EUA)
Donald Trump foi considerado culpado por abuso sexual e terá que pagar US$ 5 mi de indenização à escritora Crédito: SETH WENIG | AP
O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi considerado culpado por abuso sexual e inocentado por estupro em um caso cível movido pela escritora e ex-jornalista E. Jean Carroll. Segundo o jornal Washington Post, Trump terá que pagar US$ 5 milhões como indenização à Carroll.
A ação julgava uma acusação de estupro e difamação cometida por ele contra a escritora de 79 anos. Ela processou Trump no ano passado, alegando que ele a estuprou em uma loja de departamento de Nova York em meados da década de 1990.
Ex-colunista da revista Elle, ela também afirma que Trump a difamou depois que ela tornou pública sua acusação em um livro em 2019.
Na segunda-feira, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais no julgamento civil em Nova York. Ao se defender judicialmente, Trump negou as acusações de estupro e chamou a vítima de 'doente mental'.

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