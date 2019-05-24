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EUA

Trump diz que vai encontrar presidente da China no G-20

O presidente afirmou que há muitas companhias deixando a China para voltar aos Estados Unidos

Publicado em 

23 mai 2019 às 22:02

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 22:02

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que irá se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, durante as reuniões do G-20 que acontecerão em junho. Ao comentar o anúncio de US$ 16 bilhões em incentivos fiscais a fazendeiros americanos feito nesta quinta-feira (23), Trump pontuou que os EUA ajudaram a "construir a China nos últimos 30 anos".
"A China não nos dava nada, agora nos dá milhões", declarou, em referência às tarifas sobre importações de produtos chineses aplicadas por sua gestão, acrescentando que "agora é hora de insistirmos em um bom acordo para agricultores".
O chefe da Casa Branca ainda afirmou que há muitas companhias deixando a China para voltar aos Estados Unidos, como resultado de sua política tarifária. Trump aproveitou para defender o acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), que seria "muito melhor que Nafta, o pior acordo já feito pelos EUA"
Houve também críticas aos democratas, que não estariam fazendo "nada além de investigar" o presidente. Sobre a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, Trump afirmou que a líder "não entende nada de contas públicas, mas precisa aprender".

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