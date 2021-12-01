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Críticas e acusações

Trump diz que Meghan Markle desrespeita a rainha Elizabeth 2ª

O ex-presidente dos EUA admitiu que "não é um fã", acusando-a de "desrespeitar e magoar" a rainha Elizabeth 2ª e de "manipular horrivelmente" o príncipe Harry a ponto de destruir seu relacionamento com sua família.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2021 às 15:33

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:33

Donald Trump lançou uma enxurrada de críticas a Meghan Markle durante uma entrevista para Nigel Farage para a GB News. O ex-presidente dos EUA admitiu que "não é um fã", acusando-a de "desrespeitar e magoar" a rainha Elizabeth 2ª e de "manipular horrivelmente" o príncipe Harry a ponto de destruir seu relacionamento com sua família.
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House
"Não sou fã dela. Eu não era desde o primeiro dia. Acho que Harry foi usado horrivelmente e que um dia ele vai se arrepender. E penso que isso arruinou o relacionamento dele com a família e também magoa a rainha", disse.
Durante a conversa, Trump afirmou que as ações do duque e da duquesa de Sussex nos últimos anos causaram dor à monarca. Ao falar sobre Meghan, ele acrescentou:
"Acho que ela tem sido muito desrespeitosa com a rainha, que é uma mulher tão grande, uma pessoa tão grande, uma pessoa histórica. Acho que ela é muito desrespeitosa com a família real e, mais importante, com a rainha", continuou.
Trump também mencionou que Markle foi "muito inadequada" quando questionada por Farage sobre as alegações de que ela usava seu título real para se intrometer na política dos EUA, usando o papel timbrado dos Sussex para pressionar os membros do Congresso americano sobre questões como licença paternidade. "Ela está tentando fazer coisas que considero muito inadequadas", completou.
A entrevista completa do ex-presidente dos Estados Unidos para a GB News vai ao ar na noite desta quarta-feira (1º).

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