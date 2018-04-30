Trump deveria ganhar o Nobel da Paz, diz presidente da Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, merece um prêmio Nobel da Paz por seus esforços para acabar com o impasse com a Coreia do Norte por seu programa de armas nucleares. Moon e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeram na sexta-feira encerrar as hostilidades entre os dois países e trabalhar pela completa desnuclearização da Península Coreana, na primeira cúpula entre os líderes dos dois países em mais de uma década. E nesta segunda-feira, Trump sugeriu que a reunião de cúpula histórica com o líder norte-coreano aconteça na localidade de Panmunjom, na Zona Desmilitarizada que divide a península.

 O presidente Trump deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz. O que precisamos é apenas de paz  disse Moon em reunião com secretários de alto escalão do governo, de acordo com uma autoridade da Casa Azul presidencial que falou com jornalistas sobre o encontro.

Trump está se preparando para se encontrar Kim, em uma reunião prevista para ocorrer em junho. No Twitter, disse nesta segunda-feira que vários países estão sendo considerados, mas sugeriu que a reunião histórica aconteça na Casa da Paz, na Zona Desmilitarizada.

A Casa da Paz/Casa da Liberdade, na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul não seria mais representativa, importante e duradoura do que um terceiro país? Apenas perguntando!, escreveu sobre o encontro.

Um dia antes, durante uma reunião com seus seguidores em Michigan, o presidente americano prometeu fazer um grande favor ao planeta ao chegar a um acordo sobre a questão nuclear.

No mesmo dia, Kim se comprometeu a fechar suas instalações de testes nucleares em maio e convidar especialistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, além de jornalistas internacionais, para assistir ao ato. O anúncio revelado pelo governo de Seul é o mais recente exemplo da virada diplomática da Península Coreana nos últimos meses.

CHANCELER CHINÊS VISITARÁ COREIA DO NORTE

Em um breve comunicado nesta segunda-feira, o ministério das Relações Exteriores chinês também anunciou que o chanceler Wang Yi visitará a Coreia do Norte esta semana. Wang irá ao país vizinho na quarta e quinta-feira a convite de seu colega norte-coreano. Esta será a primeira viagem de um chefe da diplomacia da China a Coreia do Norte desde 2007.

Na sexta-feira, Pequim elogiou o encontro entre o Kim e Moon, destacando a coragem dos líderes e classificando como histórico o aperto de mãos na linha de demarcação que divide a península. A China é o principal apoio diplomático e econômico da Coreia do Norte. Mas nos últimos meses, irritada com a imprevisibilidade de seu turbulento vizinho, demonstrou sua rejeição às ambiciones nucleares de Pyongyang e aplicou a sanções econômicas da ONU.

Durante a reunião, o líder norte-coreano e o presidente sul-coreano concordaram em buscar a "desnuclearização total" da península. O porta-voz da presidência sul-coreana, Yoon Young-chan, contou que Kim garantiu que não seria capaz de jogar uma arma nuclear contra a Coreia do Sul ou contra os EUA.