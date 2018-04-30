Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump deveria ganhar o Nobel da Paz, diz presidente da Coreia do Sul
Esforços

Trump deveria ganhar o Nobel da Paz, diz presidente da Coreia do Sul

Americano sugere que reunião de cúpula com Kim aconteça na Zona Desmilitarizada

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 14:55
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, merece um prêmio Nobel da Paz por seus esforços para acabar com o impasse com a Coreia do Norte por seu programa de armas nucleares. Moon e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeram na sexta-feira encerrar as hostilidades entre os dois países e trabalhar pela completa desnuclearização da Península Coreana, na primeira cúpula entre os líderes dos dois países em mais de uma década. E nesta segunda-feira, Trump sugeriu que a reunião de cúpula histórica com o líder norte-coreano aconteça na localidade de Panmunjom, na Zona Desmilitarizada que divide a península.
 O presidente Trump deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz. O que precisamos é apenas de paz  disse Moon em reunião com secretários de alto escalão do governo, de acordo com uma autoridade da Casa Azul presidencial que falou com jornalistas sobre o encontro.
Trump está se preparando para se encontrar Kim, em uma reunião prevista para ocorrer em junho. No Twitter, disse nesta segunda-feira que vários países estão sendo considerados, mas sugeriu que a reunião histórica aconteça na Casa da Paz, na Zona Desmilitarizada.
A Casa da Paz/Casa da Liberdade, na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul não seria mais representativa, importante e duradoura do que um terceiro país? Apenas perguntando!, escreveu sobre o encontro.
Um dia antes, durante uma reunião com seus seguidores em Michigan, o presidente americano prometeu fazer um grande favor ao planeta ao chegar a um acordo sobre a questão nuclear.
No mesmo dia, Kim se comprometeu a fechar suas instalações de testes nucleares em maio e convidar especialistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, além de jornalistas internacionais, para assistir ao ato. O anúncio revelado pelo governo de Seul é o mais recente exemplo da virada diplomática da Península Coreana nos últimos meses.
CHANCELER CHINÊS VISITARÁ COREIA DO NORTE
Em um breve comunicado nesta segunda-feira, o ministério das Relações Exteriores chinês também anunciou que o chanceler Wang Yi visitará a Coreia do Norte esta semana. Wang irá ao país vizinho na quarta e quinta-feira a convite de seu colega norte-coreano. Esta será a primeira viagem de um chefe da diplomacia da China a Coreia do Norte desde 2007.
Na sexta-feira, Pequim elogiou o encontro entre o Kim e Moon, destacando a coragem dos líderes e classificando como histórico o aperto de mãos na linha de demarcação que divide a península. A China é o principal apoio diplomático e econômico da Coreia do Norte. Mas nos últimos meses, irritada com a imprevisibilidade de seu turbulento vizinho, demonstrou sua rejeição às ambiciones nucleares de Pyongyang e aplicou a sanções econômicas da ONU.
Durante a reunião, o líder norte-coreano e o presidente sul-coreano concordaram em buscar a "desnuclearização total" da península. O porta-voz da presidência sul-coreana, Yoon Young-chan, contou que Kim garantiu que não seria capaz de jogar uma arma nuclear contra a Coreia do Sul ou contra os EUA.
 Kim disse, durante a cúpula com o presidente Moon, que iria realizar o fechamento de instalações nucleares em maio e que logo convidaria especialistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos para relatar o processo à comunidade internacional com transparência  afirmou.  Kim disse: "Os Estados Unidos nos consideram nojentos, mas, assim que conversarmos, eles perceberão que eu não sou alguém que vai lançar uma arma nuclear para o Sul ou os Estados Unidos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados