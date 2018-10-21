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Mundo

Trem descarrila em Taiwan deixando 17 mortos e ao menos 132 feridos

Os 17 mortos sofreram paradas cardíacas antes que pudessem ser levados ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 16:37

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 16:37

Crédito: Taiwan Railways Administration
Dezessete pessoas foram mortas e outras 132 ficaram feridas neste domingo no descarrilamento de um trem expresso que viajava pela costa sudeste de Taiwan.
O trem expresso Puyuma carregava mais de 366 passageiros de um subúrbio de Taipei em direção à cidade de Taitung quando descarrilou por volta das 16h50 no horário local (5h50 em Brasília) ao passar pela área rural de Tungshan. As informações foram dadas em um comunicado oficial pelo governo do país.
Os 17 mortos sofreram paradas cardíacas antes que pudessem ser levados ao hospital. Os demais feridos estão passando por tratamento em quatro diferentes hospitais. Um dos feridos é um cidadão dos Estados Unidos.
Fotos do acidente mostram os oito carros do trem dispostos num zigue-zague, alguns fora dos trilhos. A maioria das vítimas fatais viajava no primeiro carro, que capotou no acidente, segundo declarou um porta-voz do governo.
Não há informações sobre a quantidade de pessoas que ainda está presa no trem, segundo fontes que falaram sob condição de anonimato. Por volta das 20h no horário local (9h em Brasília), mais de 20 soldados haviam se juntado a bombeiros para ajudar nos trabalhos de resgate. A causa do acidente está sendo investigada. 

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