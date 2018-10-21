Trem descarrila em Taiwan deixando 17 mortos e ao menos 132 feridos

Crédito: Taiwan Railways Administration

Dezessete pessoas foram mortas e outras 132 ficaram feridas neste domingo no descarrilamento de um trem expresso que viajava pela costa sudeste de Taiwan.

O trem expresso Puyuma carregava mais de 366 passageiros de um subúrbio de Taipei em direção à cidade de Taitung quando descarrilou por volta das 16h50 no horário local (5h50 em Brasília) ao passar pela área rural de Tungshan. As informações foram dadas em um comunicado oficial pelo governo do país.

Os 17 mortos sofreram paradas cardíacas antes que pudessem ser levados ao hospital. Os demais feridos estão passando por tratamento em quatro diferentes hospitais. Um dos feridos é um cidadão dos Estados Unidos.

Fotos do acidente mostram os oito carros do trem dispostos num zigue-zague, alguns fora dos trilhos. A maioria das vítimas fatais viajava no primeiro carro, que capotou no acidente, segundo declarou um porta-voz do governo.