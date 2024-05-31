'Todos os olhos em Rafah': o movimento global compartilhado por mais de 44 milhões de pessoas

Uma manifestante pró-Palestina segura um cartaz com os dizeres “Todos os olhos voltados para Rafah” em frente à Universidade Sorbonne, em Paris, na França Crédito: MOHAMMED BADRA / EPA

Uma imagem que mostra acampamentos de refugiados palestinos e a frase “Todos os olhos em Rafah”, gerada por Inteligência Artificial, está percorrendo as redes sociais.

A BBC Árabe identificou a Malásia como a origem da postagem, que já foi compartilhada por mais de 44 milhões de usuários do Instagram – incluindo celebridades da Índia, Paquistão e Porto Rico.

A imagem e a frase viralizaram após o recente ataque aéreo israelense a um campo de refugiados palestinos na cidade de Rafah, no sul de Gaza, e o incêndio que se seguiu.

Segundo o ministério da saúde administrado pelo Hamas, pelo menos 45 pessoas morreram, inclindo várias mulheres e crianças. Outras centenas foram tratadas por queimaduras graves, fraturas e ferimentos por estilhaços.

Vários líderes mundiais, chefes de estado e organizações internacionais condenaram a ação e expressaram tristeza pelas mortes.

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, classificou o ataque como um “erro trágico”, confirmando que a ação está sendo investigada.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, descreveu as cenas como “comoventes”. Mas disse que “não haveria mudanças de políticas”.

Segundo porta-voz das FDI (forças de defesa de Israel), o ataque visava a eliminação de líderes do Hamas. Segundo Israel dois importantes membros da cúpula do Hamas teriam sido mortos no ataque. O porta-voz acrescentou que a munição utilizada no ataque foi de baixa potência, que seria incapaz de ter causado o incêndio que tomou as tendas do acampamento causando o grande número de mortes.

A declaração sugeria, segundo analistas, que as chamas teriam sido causadas pela presença de armamento do Hamas armazenado nas proximidades. A informação não foi entretanto confirmada.

Após as tendas em Rafah serem atingidas, a imagem foi postada nas redes sociais por um jovem na Malásia e viralizou, de acordo com análise da BBC Árabe.

Mas como surgiu a imagem?

A atriz e produtora de cinema indiana Priyanka Chopra está entre as celebridades que compartilharam a imagem gerada por IA com a frase ‘Todos os olhos em Rafah’ Crédito: Instagram

Onde surgiu o slogan 'Todos os olhos em Rafah'?

Após o ataque israelense às tendas perto de Rafah, surgiram postagens citando Richard Pepperkorn, representante da Organização Mundial da Saúde nos territórios palestinos ocupados.

Em fevereiro, ele disse a jornalistas que “todos os olhos estão voltados para Rafah”, posicionando-se contra um ataque das forças israelenses à cidade.

Richard Pepperkorn disse aos jornalistas da ONU: "Todos os olhos estão voltados para Rafah", em fevereiro Crédito: Nações Unidas

A frase foi proferida por Pepperkorn em uma conversa online com jornalistas na sede das Nações Unidas em Genebra.

Ele disse temer um “desastre inimaginável” caso o exército israelense fizesse uma incursão em grande escala na cidade.

Desde então, autoridades e ativistas têm repetido a frase de Pepperkorn para expressar preocupação e oposição a uma operação militar israelense em Rafah.

Estudantes ocupam a rua em frente ao prédio da Universidade Sciences Po, em Paris, com placa que diz 'Todos os olhos voltados para Rafah' Crédito: Reuters

Nos meses que se seguiram, a frase “Todos os olhos voltados para Rafah” foi vista em protestos pelo mundo todo e em postagens de redes sociais.

A cantora irlandesa Clare Sands usou a frase em uma postagem , pedindo a políticos que detenham qualquer ofensiva na cidade.

A cantora irlandesa Clare Sands postou um vídeo com a frase 'Todos os olhos em Rafah' Crédito: Clare Sands / X

Como a foto se espalhou pelas redes sociais?

Manifestantes em diferentes cidades também usaram a frase em cartazes, em protestos de solidariedade

A imagem original postada na Malásia usava a frase que ficou famosa em fevereiro.

Entre as celebridades que compartilharam a imagem com a frase estão o cantor pop Ricky Martin, a atriz turca Tuba Buyukustun, a atriz indiana Priyanka Chopra, e a atriz síria Kinda Alloush.

A postagem original da imagem criada por IA feita por um homem na Malásia teve dezenas de milhões de compartilhamentos Crédito: shahv4012 / Instagram

O artista pop Ricky Martin foi uma das muitas celebridades a compartilhar a imagem da IA Crédito: Instagram

Maher Nammari, consultor de e-marketing e inteligência artificial, disse à BBC Árabe que a principal razão para acreditar que a imagem tenha sido gerada por IA é ela não parecer fotorrealista. A imagem não mostra um lugar real nem a cidade de Rafah.

Ele retrata um vasto deserto e um acampamento, com o texto "All Eyes on Rafah" ("Todos os olhos em Rafah").

Nammari diz que o recurso “Adicione o seu” do Instagram foi usado quando ela foi amplamente compartilhada.

São necessários apenas dois cliques para que os usuários participem, facilitando a adesão de milhões de pessoas à campanha.

Mas Nammari ressalta que a natureza do incidente em si e a interação online que se seguiu ajudaram a fazer a imagem reverberar.

E comparou a muitas campanhas anteriores, relacionadas a outras questões, que não conseguiram viralizar da mesma forma, dizendo que “o ataque de domingo em Rafah gerou uma tristeza generalizada”.

Nammari afirma que outro motivo pelo qual a imagem se espalhou amplamente é porque ela não contém cenas de sangue, fotos de pessoas reais, nomes ou cenas perturbadoras, que poderiam fazer com que tivesse a distribuição restringida pelo Instagram.

A frase 'Todos os olhos voltados para Rafah' foi pintada no chão durante protesto de estudantes pró-Palestina em Nápoles, na Itália Crédito: EPA

Como recursos do Instagram ajudam campanhas sociais a se espalharem amplamente?

Os stories publicados por “shahv4012” utilizaram o recurso “Adicione o seu”, lançado pelo Instagram em 2021. Ele permite que qualquer usuário publique uma foto e incentive a interação de seus seguidores.

Nammari afirma que, desde que foi disponibilizada, a funcionalidade tem sido utilizada pelo setor de turismo e viagens com uma pessoa publicando a foto de um local que visita ou de um café, e outros usuários podendo adicionar suas próprias imagens do mesmo local.

Ele acrescenta que o uso de tal recurso em campanhas políticas, sociais ou em questões de opinião pública é recente.

“Na maioria dos casos, quem começa a usar esse recurso por motivos políticos pretende contribuir para o lançamento de campanhas em grande escala, porque (o post) cresce (em popularidade).”

A campanha Black Lives Matter após o assassinato de George Floyd por um policial dos EUA virou um movimento mundial Crédito: Reuters

Campanhas anteriores

A campanha não é de forma alguma a primeira a usar as redes sociais para espalhar uma mensagem de solidariedade.

“Black Lives Matter” ("Vidas Negras Importam"), uma frase, e em especial uma hashtag, foi usada para destacar o racismo, a discriminação e a desigualdade vividos pela população negra em 2020 e 2021.

Sua utilização cresceu nos EUA após assassinatos de grande repercussão cometidos pela polícia, mas também tem sido utilizada no Reino Unido e em outros países.

No Sudão, usuários de redes sociais fizeram campanhas após centenas de pessoas terem sido mortas e milhares deslocadas para cidades e países vizinhos devido a disputas entre facções militares.

Uma das campanhas mais proeminentes vistas no país, através das redes sociais, foi a “Azul para o Sudão”.

A campanha 'Azul para o Sudão' permitiu a quem apoiava os manifestantes na capital expressar sua solidariedade Crédito: Online campaign slate

Os usuários mudaram suas fotos de perfil para uma imagem azul em solidariedade aos manifestantes na capital, Cartum.

A frase tornou-se mais tarde uma expressão geral relacionada a exigências políticas e econômicas.

Em 2023, celebridades do mundo todo compartilharam publicações em solidariedade com as vítimas de um terremoto devastador que matou milhares de pessoas na cidade marroquina de Marrakech.