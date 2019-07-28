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Estados Unidos

Tiroteio em Nova York deixa um morto e 11 feridos

O prefeito Bill de Blasio escreveu no Twitter na madrugada deste domingo que o tiroteio no bairro de Brownsville "destruiu um evento pacífico do bairro"

Publicado em 

28 jul 2019 às 12:41

Publicado em 28 de Julho de 2019 às 12:41

Tiros em um grande evento ao ar livre no Brooklyn, bairro de Nova York, nos Estados Unidos, mataram um homem e feriram pelo menos 11 no final da noite de sábado (27), informou a polícia local. O prefeito Bill de Blasio escreveu no Twitter na madrugada deste domingo que o tiroteio no bairro de Brownsville, no leste do Brooklyn, "destruiu um evento pacífico do bairro".
Um porta-voz da polícia de Nova York disse que, por volta das 3h30 de domingo, 12 pessoas foram baleadas. Um homem de 38 anos, baleado na cabeça, morreu na chegada a um hospital local.
Pelo menos seis pessoas haviam sido transportadas para hospitais locais pouco depois da meia-noite, com algumas em estado grave. Nenhuma prisão foi feita e a polícia ainda não conhece a identidade da vítima nem dos suspeitos. A investigação continua em andamento.

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