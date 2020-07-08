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Ataque

Tigre siberiano mata cuidadora de zoológico na frente de visitantes

Ataques de animais dentro de zoológicos e santuários são relativamente raros, mas, de acordo com a BBC, não é a primeira vez que acontece no zoológico de Zurique, na Suiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 10:19

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:19

O tigre, chamado Irina, nasceu em um zoológico na Dinamarca, em 2015, e foi transferido para Zurique no ano passado
O tigre, chamado Irina, nasceu em um zoológico na Dinamarca, em 2015, e foi transferido para Zurique no ano passado Crédito: Reprodução/Instagram
Um tigre siberiano atacou e matou uma cuidadora de 55 anos, no último sábado (4), na frente de funcionários e visitantes do zoológico de Zurique, na Suíça. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local.
Segundo informações da BBC, visitantes do zoológico acionaram o alarme por volta das 13h30 e uma equipe conseguiu tirar o tigre da jaula em que estava a tratadora. Eles tentaram ressuscitá-la, mas sem sucesso. "Infelizmente toda a ajuda chegou tarde demais", afirmou a porta-voz do zoológico.
O tigre, chamado Irina, nasceu em um zoológico na Dinamarca, em 2015, e foi transferido para Zurique no ano passado. Uma investigação vai determinar porque a tratadora estar na jaula ao mesmo tempo que o animal. Também foi disponibilizado acompanhamento psicológico a todos que presenciaram o ataque.
Ataques de animais dentro de zoológicos e santuários são relativamente raros, mas, de acordo com a BBC, não é a primeira vez que acontece no zoológico de Zurique. Em dezembro do ano passado, um crocodilo mordeu a mão de um funcionário que fazia uma limpeza de rotina. Como ele não soltou o homem, foi morto a tiros.

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