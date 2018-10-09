  • Tigre branco mata cuidador em zoológico no Japão
Ataque

Tigre branco mata cuidador em zoológico no Japão

Após pedido da família da vítima, animal não será sacrificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 10:59

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 10:59

O tigre branco Riku, de 5 anos, não será sacrificado após matar cuidador Crédito: Hirakawa Zoological Park
Um tigre branco atacou e matou um cuidador em sua jaula no sul do Japão, mas o animal será mantido vivo a pedido da família da vítima, informaram autoridades nesta terça-feira (9).
 Um tratador foi encontrado desmaiado em uma jaula, sangrando  disse um policial local à AFP, acrescentando que o homem foi levado ao hospital onde foi declarado morto.
O ataque aconteceu na noite desta segunda-feira (8) no Parque Zoológico de Hirakawa, na cidade de Kagoshima.
Akira Furusho, de 40 anos, foi encontrado sangrando no pescoço e autoridades acreditam que ele foi atacado por um dos quatro raros tigres brancos do zoológico, informaram os responsáveis pelo zoológico.
O zoológico afirmou também que o tigre macho de 5 anos de idade, chamado Riku, foi sedado com uma arma tranquilizante após o ataque, enquanto equipes de resgate e policiais se dirigiam o local.
 Nós pretendemos não matar Riku e mantê-lo (no zoológico) porque a família enlutada nos pediu para fazer isso  disse Takuro Nagasako, um funcionário do zoológico.
O zoológico abriu normalmente nesta terça-feira, mas a área de observação do tigre branco ficou restrita "na medida em que a polícia continua investigando o caso", disse Nagasako à AFP.

