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Outro ficou ferido

Canguru morre após ser apedrejado em zoológico na China

Visitantes atiraram pedras e blocos de concreto para forçar animal a pular

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 11:57
Um canguru morreu e outro ficou ferido após serem apedrejados no zoológico Fuzhou, na província chinesa de Fujian, informou a China Central Television (CCTV). De acordo com a emissora estatal, os visitantes usaram pedras e blocos de concreto para provocar os animais e fazê-los pular.
Os animais foram feridos em dois episódios diferentes. No dia 28 de fevereiro, uma fêmea de 12 anos sofreu graves ferimentos e morreu dias depois. A autópsia revelou que a causa da morte foi a ruptura de um dos rins, provocada pelo impacto das pedras. Poucas semanas depois, um macho de cinco anos sofreu ferimentos leves e já está recuperado.
Os visitantes do zoológico Fuzhou já eram conhecidos por atirarem objetos no recinto dos cangurus para fazer com que os animais se movimentassem com seus pulos característicos. Com a morte da fêmea, restam apenas três cangurus no zoológico.
A reportagem da CCTV não informa se existe alguma investigação em curso para identificar os culpados. A fêmea morta será empalhada e exposta no zoológico para alertar os visitantes a não incomodarem os animais. Câmeras de segurança também serão instaladas para inibir tal comportamento.
De acordo com a AFP, a regulação chinesa sobre zoológicos e parques naturais é falha e, de forma recorrente, episódios de maus-tratos se tornam públicos. Um exemplo recente aconteceu na província de Jiangsu, em junho do ano passado, quando investidores descontentes de um zoológico soltaram um burro no recinto de um tigre.
Meses antes, o visitante de um zoológico na cidade de Ningbo, ao sul de Xangai, morreu após entrar no recinto dos tigres.

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