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Magnitude 7,7

Terremoto gera alertas de tsunami na Austrália e na Nova Zelândia

Os países na região do Oceano Pacífico orientam população a deixar praias e áreas costeiras, assim como deixar áreas de portos, rios e estuários no litoral norte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2021 às 14:40

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:40

Teatro de Sidney, um dos cartões-postais da Austrália
Teatro de Sidney, um dos cartões-postais da Austrália, que também alertou sobre uma ameaça de tsunami. Crédito: Nathan Salt/ Pexels
Um terremoto de magnitude 7,7 com epicentro localizado a 415 km a leste da ilha de Nova Caledônia gerou um alerta de tsunami para vários países na região do Oceano Pacífico nesta quarta-feira (10).
A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia orientou a população a evitar praias e áreas costeiras, assim como deixar áreas de portos, rios e estuários no litoral norte do país.
"A expectativa é de que as áreas costeiras da Nova Zelândia experimentem correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa", disse a agência em um comunicado.
O serviço de meteorologia da Austrália também alertou sobre uma ameaça de tsunami nas ilhas e territórios australianos.
O Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu (EMSC) disse que o epicentro do terremoto está localizado a uma profundidade de 10 km. O tremor se seguiu a pelo menos outros três abalos na região no intervalo de uma hora, com magnitudes que variaram de 5,7 a 6,1.
O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA disparou um aviso para o risco de ondas gigantes na Samoa Americana, além de outros possíveis efeitos em países como Fiji e Vanuatu.
Até o momento, não há informações de danos materiais ou relatos de vítimas.

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