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Venezuela

Terremoto: 680 mil crianças precisam de ajuda humanitária, diz Unicef

Novo terremoto atingiu a Venezuela na segunda-feira

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 10:33

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jun 2026 às 10:33
Caracas/Venezuela - 24/06/2026 - MUNDO - Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas; há mortos.

RS | Fotos Públicas
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que 680 mil crianças necessitam de assistência humanitária na Venezuela, após os terremotos que atingiram o país no último dia 24, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram com apenas um minuto de diferença, deixando um rastro de destruição no país.
Esse foi o abalo sísmico mais grave em quase um século, e deixou quase um terço das edificações destruídas, na região de Catia La Mar, no estado de La Guaira.
O Unicef está trabalhando em conjunto com o governo da Venezuela e seus parceiros para ampliar o apoio às crianças e suas famílias e será fundamental contar com financiamento contínuo para sustentar essa resposta nas próximas semanas.
Hospitais e escolas
O representante do Unicef na Venezuela, Manuel Rodriguez Pumarol comentou a situação precária nos hospitais da região.

Os hospitais estão operando muito acima de sua capacidade. Milhares de crianças não têm acesso confiável a água potável e muitas escolas sofreram danos

Manuel Rodriguez Pumarol Representante do Unicef Venezuela

Os hospitais de Caracas e dos estados de La Guaira, Carabobo, Aragua e Falcón estão em situação crítica e o atendimento a crianças e mulheres grávidas está comprometido.
Ao todo 432 escolas na região atingida – mais de um terço do total – foram danificadas. As escolas que não sofreram danos estão funcionando como abrigos temporários para atendimento aos desabrigados.
Equipes de emergência do Unicef foram mobilizadas para atender cerca de 650 mil pessoas, entre elas, 234 mil crianças, com assistência nas áreas de saúde, nutrição, água e saneamento.
Uma carga de ajuda humanitária com 20 toneladas de suprimentos médicos do Unicef já chegou a Venezuela. Uma outra carga de suprimento vindo de Copenhague está prevista para chegar nos próximos dias. Os dois suprimentos são suficientes para atender 100 mil pessoas.
O Unicef prevê que sejam necessários US$ 52 milhões para atender a emergência provocada pelos terremotos. O Fundo já mobilizou US$ 3,5 milhões para as equipes e suprimentos, em um primeiro momento.

Terremoto

Na segunda-feira (29), um novo terremoto foi registrado na Venezuela, de magnitude 4.6 da escala Ritcher, com epicentro na cidade de Carabelleda, no estado La Guaira, o mais afetado pelo duplo terremoto registrado há cinco dias. O tremor foi sentido também na capital, Caracas. 

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