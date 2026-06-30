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4 raças de cachorro com a língua azul 

Eles chamam atenção pela coloração azulada ou azul-escura da língua, uma característica rara ligada à genética e à pigmentação
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:55

A língua azulada de algumas raças costuma surpreender quem vê esses cães de perto pela primeira vez (Imagem: KajaHiis | Shutterstock)
A língua azulada de algumas raças costuma surpreender quem vê esses cães de perto pela primeira vez Crédito: Imagem: KajaHiis | Shutterstock
Existemdiversasraças de cachorro espalhadas pelo mundo, cada uma com traços físicos e comportamentais próprios. Algumas se destacam pelo porte, outras pela pelagem, pelo formato das orelhas ou pela personalidade. Entre tantas características curiosas, uma das que mais desperta atenção é a língua azulada, uma marca incomum que costuma surpreender quem vê esses cães de perto pela primeira vez.
De modo geral, essa coloração está relacionada à maior presença de pigmentos escuros na mucosa oral, especialmente melanina. Em raças comochowchowesharpei, essa pigmentação é considerada uma característica típica e hereditária. A língua pode variar entre azul-escuro, arroxeada e até preto-azulada.
A seguir, conheça raças de cachorro que se destacam pela língua azul!

1.Chowchow

A língua azul-escura ou preto-azulada é uma das marcas registradas do chow chow (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)
A língua azul-escura ou preto-azulada é uma das marcas registradas do chow chow Crédito: Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock
O chow chow é, sem dúvida, a raça mais famosa quando o assunto é língua azul. Originário da China, ele é um cão antigo , de aparência marcante, que lembra um pequeno leão por causa da juba ao redor do pescoço e da pelagem volumosa. De porte médio a grande, costuma medir cerca de 46 a 56 cm. A língua azul-escura ou preto-azulada é uma de suas marcas registradas e aparece ainda nos primeiros meses de vida, tornando-se mais evidente com o crescimento. 
Além da aparência,ochowchowtambém chama atenção pelo temperamento. Ele costuma ser um cachorro reservado, independente e bastante leal à família, criando um vínculo forte com seu tutor, embora nem sempre demonstre afeto de forma expansiva.

2.Sharpei

A língua do shar pei costuma apresentar coloração azulada ou preto-azulada (Imagem: Natalia Fesiun | Shutterstock)
A língua do shar pei costuma apresentar coloração azulada ou preto-azulada Crédito: Imagem: Natalia Fesiun | Shutterstock
Outra raça muito associada à língua azul é osharpei, também de origem chinesa. Ele é facilmente reconhecido pelas rugas espalhadas pelo corpo, principalmente na cabeça, no pescoço e nos ombros, além do focinho largo.Éum cão de porte médio, com cerca de 44 a 51 cm de altura. Sua língua costuma apresentar coloração azulada ou preto-azulada,ligada à mesma tendência genética de pigmentação escura observada em outras raças asiáticas.
No comportamento, osharpeicostuma ser tranquilo, independente e muito apegado à família. Em geral, é um cachorro mais reservado, que nem sempre gosta de interações excessivas com desconhecidos, mas costuma ser fiel e protetor com quem convive.

3.Eurasier

Alguns cães eurasier podem apresentar manchas escuras ou pigmentação azulada na língua (Imagem: kipgodi | Shutterstock)
Alguns cães eurasier podem apresentar manchas escuras ou pigmentação azulada na língua Crédito: Imagem: kipgodi | Shutterstock
Oeurasieré uma raça relativamente mais recente, criada na Alemanha a partir do cruzamento entrechowchow,wolfspitze, posteriormente,samoieda. Essa herança genética ajuda a explicar por que alguns exemplares podem apresentar manchas escuras ou pigmentação azulada na língua, ainda que essa não seja uma característica tão marcante quanto nas raças chinesas clássicas.
Trata-se deum cão de porte médio, equilibrado e elegante, com corpo bem proporcionado, orelhas eretas e pelagem densa de comprimento médio, que reforça sua aparência despitz.No dia a dia, costuma ser um cachorro muito ligado à família, sensível, inteligente e atento ao ambiente.

4.Thairidgeback

Alguns cães da raça thai ridgeback podem apresentar a língua azulada, arroxeada ou com manchas escuras (Imagem: Homozapien | Shutterstock)
Alguns cães da raça thai ridgeback podem apresentar a língua azulada, arroxeada ou com manchas escuras Crédito: Imagem: Homozapien | Shutterstock
Originário da Tailândia, othairidgebacké uma raça antiga e ainda relativamente rara fora da Ásia, conhecida principalmente pela faixa de pelos que cresce em sentido contrário ao restante da pelagem ao longo do dorso. De porte médio, corpo atlético e musculoso, ele tem aparência elegante, orelhas eretas e pelagem curta, que pode surgir em cores como azul, preta, vermelha e fulva.
Em alguns exemplares, a língua pode apresentar coloração azulada, arroxeada ou manchas escuras, uma pigmentação que também chama atenção e ajuda a reforçar o visual exótico da raça, embora essa não seja uma característica presente em todos os cães.No comportamento, othairidgebackcostuma ser inteligente, ágil, independente e bastante fiel ao tutor.

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