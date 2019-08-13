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Ópera

Tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual por nove mulheres

As denúncias foram feitas à Associated Press

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 12:20
Tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual por nove mulheres Crédito: Instagram
O tenor espanhol Plácido Domingo, um dos nomes mais conhecidos da ópera, foi acusado de assédio sexual por nove mulheres. As denúncias foram feitas à Associated Press.
De acordo com a publicação, os casos teriam começado ainda na década de 1980. O músico de 78 anos é acusado de pressionar várias mulheres em companhias de ópera para ter relações sexuais com elas.
Uma das mulheres disse que o maestro chegou a colocar a mão dentro sua saia e outras três revelaram que ele forçou beijos. O assédio aconteceria em camarins, quartos de hotéis e até em almoços profissionais.
"Alguém tentando segurar sua mão durante um almoço de negócios é estranho. Colocar a mão no seu joelho durante isso, também. Ele estava sempre tocando você de alguma forma e sempre tentando beijar", revelou uma das mulheres de forma anônima, por medo de represália caso seu nome fosse divulgado.
A mezzo-soprano Patricia Wulf, que atuou com o músico na Ópera de Washington, foi a única mulher que permitiu que seu nome fosse revelado.
"Toda vez que eu saía do palco, ele ficava nos bastidores esperando. Uma vez, ele veio até mim, o mais perto que podia, colocou o rosto na minha cara e disse: 'Você precisa ir para casa hoje à noite?'", relatou.
A reportagem também conversou com outros cantores, dançarinos, músicos, membros do backstage e um administrador que disseram ter presenciado comportamento sexual inapropriado por parte do cantor lírico.
Plácido Domingo negou as acusações. Para ele, as alegações "são profundamente perturbadoras e imprecisas". "É doloroso ouvir que eu posso ter incomodado ou deixar alguém desconfortável. Eu acreditava que todas as minhas interações e relacionamentos eram sempre bem-vindos e consensuais", disse em um comunicado.

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