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Estados Unidos

'Temos 1 milhão de casos de Covid-19 porque testamos mais que outros', diz Trump

Presidente dos Estados Unidos também voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) por ter 'parabenizado' a China no combate à doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 15:29

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 15:29

Juíza bloqueia plano do governo Trump de deter crianças imigrantes
Trump também voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos lideram o ranking de países com mais casos de coronavírus, com mais de 1 milhão de registros confirmados, por conta da quantidade de exames realizados. "Se os outros fizessem tantos testes quanto nós, os números seriam diferentes", disse, durante entrevista coletiva na Casa Branca.
Trump também voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) por ter "parabenizado" a China no combate à doença. "A China tem menos casos que os EUA. Alguém acredita mesmo nisso?", questionou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O republicano comentou ainda o avanço nas pesquisas clínicas para atestar a eficácia do antiviral remdesivir, da Gilead Sciences, no tratamento da covid-19. "É um começo", definiu, caracterizando os resultados recentes como "positivos".

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