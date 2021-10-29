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Saúde

Tedros é candidato único e deve ser reeleito como diretor-geral da OMS em 2022

Etíope deverá servir um segundo mandato de cinco anos como diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) ; eleição acontece em maio de 2022

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 out 2021 às 14:13
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deve ser confirmado para novo mandato em maio do próximo ano. Crédito: Reuters/Folhapress
A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou comunicado nesta sexta-feira (29), no qual dá detalhes sobre a eleição do próximo diretor-geral da entidade. O texto informa que o prazo para os membros apresentarem candidatos terminou em 23 de setembro, mas o candidato único proposto foi o atual ocupante do posto, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Com isso, ele deve ser confirmado para novo mandato em maio do próximo ano.
Segundo o texto, houve propostas para a eleição de 28 países, de todas as regiões cobertas pela OMS.
O mandato começará em 16 de agosto de 2022 e dura cinco anos.
O diretor-geral pode ser reeleito apenas uma vez, como deve ser o caso do atual ocupante do posto.

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