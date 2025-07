Mundo

Tarifas de Trump: por que ameaça de taxar Rússia em 100% representa 'reviravolta dramática'

Presidente dos EUA disse estar 'muito insatisfeito' com a Rússia e anunciou planos para fornecer armas 'de ponta' à Ucrânia, via Otan. Trump também ameaçou introduzir tarifas de 100% se um cessar-fogo não for alcançado em 50 dias.

Publicado em 14 de julho de 2025 às 16:48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (14/7) estar "muito insatisfeito" com a Rússia em relação à guerra na Ucrânia e ameaçou introduzir tarifas secundárias de 100% contra o país se nenhum acordo de cessar-fogo for alcançado em 50 dias.>

"Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", disse Trump.>

O republicano também anunciou planos para entregar armas de "primeira linha" à Ucrânia, por intermédio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).>

As declarações foram feitas durante encontro entre Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval da Casa Branca. O vice-presidente americano J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, também estavam presentes.>

Durante a campanha eleitoral Trump afirmou repetidamente que encerraria a guerra entre Rússia e Ucrânia nas primeiras 24 horas de seu segundo mandato, mas a promessa nunca se concretizou.>

Em abril, após admitir que as negociações de paz se mostravam mais difíceis do que o esperado, Trump chegou a afirmar que estava brincando ao dizer que terminaria a guerra em 24 horas.>

No Salão Oval, o secretário-geral da Otan afirmou que Trump tomou a decisão anunciada nesta segunda-feira para que a Ucrânia possa manter suas defesas contra a Rússia e informou que os europeus pagarão pelas armas americanas.>

Rutte afirmou ainda que o anúncio se baseia no sucesso da cúpula da Otan, realizada em junho na Holanda, acrescentando que os europeus estão "se esforçando". >

Os países do bloco têm sido pressionados por Trump a ampliar seu orçamento de defesa, reduzindo a dependência de recursos dos EUA.>

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte (esq.) informou que os europeus pagarão pelas armas americanas à Ucrânia Crédito: Reuters

Durante o encontro, Trump elogiou acordos recentes em que os países da Otan concordaram em aumentar suas contribuições para gastos com defesa e segurança, de 2% do PIB de cada país para 5% até 2035.>

Após as declarações de Trump, o índice da bolsa de valores de Moscou subiu com força.>

Segundo analistas, o movimento talvez fosse um sinal de alívio, diante da expectativa de investidores de que Trump pudesse anunciar medidas ainda mais severas.>

Antes do anúncio, rumores circulavam indicando que as tarifas secundárias contra a Rússia poderiam chegar a 500%.>

Questionado sobre esses rumores, Trump afirmou que o número não importa a partir de um certo ponto e que taxas de 100% servirão ao propósito. >

Ele disse ainda que as tarifas secundárias podem ser impostas contra a Rússia sem a aprovação da Câmara ou do Senado.>

Em sua coletiva de imprensa diária, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou criticar Washington diretamente após Trump afirmar que enviaria armamentos "sofisticados" à Ucrânia e disse que é "muito importante" que as negociações continuem.>

Quando questionado sobre as expectativas do Kremlin em relação à viagem do enviado presidencial dos EUA, Keith Kellogg, à Ucrânia, Peskov disse: "Em primeiro lugar, são Kellogg e seus interlocutores ucranianos que devem ter expectativas.">

"Para nós, é muito importante que Kellogg, como representante de Trump, continue os esforços de mediação como parte do acordo russo-ucraniano.">

Em sua coletiva de imprensa diária, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou criticar Washington diretamente após as declarações de Trump Crédito: EPA

Uma 'reviravolta dramática'

Os anúncios desta segunda-feira representam uma "reviravolta dramática" na política externa para um presidente que havia prometido uma paz rápida e parecia ver a Ucrânia, e não a Rússia, como o principal obstáculo, avalia Anthony Zurcher, correspondente da BBC News na América do Norte.>

Em abril, Trump questionou publicamente se o presidente russo estaria sinceramente interessado em encerrar a guerra na Ucrânia, enquanto Vladimir Putin dava continuidade a uma campanha de bombardeios que incluía atingir estruturas civis, lembra Zurcher.>

Quase três meses depois, parece que o presidente americano finalmente perdeu a paciência.>

"Embora Trump não tenha deixado claro sob qual autoridade instituiria as novas sanções, o Congresso parece pronto para promulgar uma nova legislação que lhe daria novas maneiras de penalizar a intransigência russa", avalia o correspondente da BBC News.>

Da última vez que Trump realizou uma mudança tão repentina de rota – nos ataques militares americanos ao Irã no mês passado – os não intervencionistas em sua base recuaram.>

"A ação com relação à Rússia testará mais uma vez a vontade do presidente e a lealdade daqueles que levaram a sério sua retórica de 'América em primeiro lugar'", afirma Zurcher.>

Frank Gardner, correspondente da BBC News especializado em segurança, observa que, à primeira vista, os anúncios de hoje da Casa Branca parecem extremamente encorajadores para a Ucrânia.>

Mas ele lembra que ultimatos de Trump à Rússia para um cessar-fogo já foram feitos antes e as expectativas foram sempre frustradas.>

"Desta vez pode ser diferente. Donald Trump está, pelo menos em público, expressando sua frustração com Vladimir Putin", afirma Gardner>

"Mas 50 dias dão ao Kremlin bastante margem de manobra. Tempo, em outras palavras, para apresentar uma contraproposta que impeça as sanções ameaçadas.">

"No ritmo atual de ataque, 50 dias também, teoricamente, dão à Rússia tempo para lançar até mais 25 mil drones e mísseis contra a Ucrânia durante seus bombardeios noturnos.">

Com Brandon Livesay, Adam Durbin, Charlotte Gallagher e Vitaliy Shevchenko>

