Suspeito é visto no consulado saudita com roupas do jornalista morto

Novas imagens de câmeras de segurança do dia em que Jamal Khashoggi desapareceu, após entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, mostram um homem caminhando perto do prédio com o que parece ser as roupas do jornalista, após ele ter sido assassinado.
A emissora americana CNN exibiu as imagens nesta segunda-feira, 22, descrevendo o suspeito como um dublê de corpo e membro de um grupo de 15 sauditas que foram enviados a Istambul e tinham o jornalista como alvo.
A CNN afirmou que o homem deixou o consulado pela saída dos fundos com um cúmplice. Depois, ele pegou um táxi até a Mesquita do Sultão Ahmed (também conhecida como Mesquita Azul), onde se dirigiu a um banheiro público, trocou novamente de roupas e saiu.
A emissora estatal turca TRT também alega que um suspeito entrou no consulado e saiu do prédio trajando as roupas de Khashoggi.
NOIVA DE JORNALISTA SOB PROTEÇÃO POLICIAL
As autoridades da Turquia colocaram a noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, sob proteção policial, informou nesta segunda-feira a imprensa local. As forças de segurança vão vigiar 24 horas por dia a cidadã turca que mora em Istambul.
A agência de notícias turca Anadolu explicou que a decisão foi tomada pelo escritório do governador da capital da Turquia, mas não esclareceu os motivos pelos quais Hatice está sob proteção policial.