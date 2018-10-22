Suspeito é visto no consulado saudita com roupas do jornalista morto

Além da CNN, a emissora turca TRT também alega que um homem deixou o consulado saudita em Istambul trajando as roupas de Khashoggi Crédito: Reprodução

Arábia Saudita em Istambul, mostram um homem caminhando perto do prédio com o que parece ser as roupas do jornalista, após ele ter sido assassinado. Novas imagens de câmeras de segurança do dia em que Jamal Khashoggi desapareceu, após entrar no consulado daem Istambul, mostram um homem caminhando perto do prédio com o que parece ser as roupas do jornalista, após ele ter sido assassinado.

A emissora americana CNN exibiu as imagens nesta segunda-feira, 22, descrevendo o suspeito como um dublê de corpo e membro de um grupo de 15 sauditas que foram enviados a Istambul e tinham o jornalista como alvo.

A CNN afirmou que o homem deixou o consulado pela saída dos fundos com um cúmplice. Depois, ele pegou um táxi até a Mesquita do Sultão Ahmed (também conhecida como Mesquita Azul), onde se dirigiu a um banheiro público, trocou novamente de roupas e saiu.

TRT também alega que um suspeito entrou no consulado e saiu do prédio trajando as roupas de Khashoggi. A emissora estatal turcatambém alega que um suspeito entrou no consulado e saiu do prédio trajando as roupas de Khashoggi.

NOIVA DE JORNALISTA SOB PROTEÇÃO POLICIAL

As autoridades da Turquia colocaram a noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, sob proteção policial, informou nesta segunda-feira a imprensa local. As forças de segurança vão vigiar 24 horas por dia a cidadã turca que mora em Istambul.