Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Suspeito é visto no consulado saudita com roupas do jornalista morto
Suposto assassinato

Suspeito é visto no consulado saudita com roupas do jornalista morto

Emissora americana descreve o homem como um dublê de corpo e membro do grupo de 15 sauditas enviados a Istambul que tinham Jamal Khashoggi como alvo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 16:00

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 16:00

Além da CNN, a emissora turca TRT também alega que um homem deixou o consulado saudita em Istambul trajando as roupas de Khashoggi Crédito: Reprodução
Novas imagens de câmeras de segurança do dia em que Jamal Khashoggi desapareceu, após entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, mostram um homem caminhando perto do prédio com o que parece ser as roupas do jornalista, após ele ter sido assassinado.
A emissora americana CNN exibiu as imagens nesta segunda-feira, 22, descrevendo o suspeito como um dublê de corpo e membro de um grupo de 15 sauditas que foram enviados a Istambul e tinham o jornalista como alvo.
A CNN afirmou que o homem deixou o consulado pela saída dos fundos com um cúmplice. Depois, ele pegou um táxi até a Mesquita do Sultão Ahmed (também conhecida como Mesquita Azul), onde se dirigiu a um banheiro público, trocou novamente de roupas e saiu.
A emissora estatal turca TRT também alega que um suspeito entrou no consulado e saiu do prédio trajando as roupas de Khashoggi.
NOIVA DE JORNALISTA SOB PROTEÇÃO POLICIAL
As autoridades da Turquia colocaram a noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, sob proteção policial, informou nesta segunda-feira a imprensa local. As forças de segurança vão vigiar 24 horas por dia a cidadã turca que mora em Istambul.
A agência de notícias turca Anadolu explicou que a decisão foi tomada pelo escritório do governador da capital da Turquia, mas não esclareceu os motivos pelos quais Hatice está sob proteção policial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados