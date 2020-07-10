Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Surto de coronavírus dispara em cidade dos EUA que recebeu comício
Covid-19

Surto de coronavírus dispara em cidade dos EUA que recebeu comício

Bruce Dart, diretor do Departamento de Saúde de Tulsa, disse que era possível vincular o aumento do número de casos do novo coronavírus ao comício de Donald Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:19

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:19

Donald Trump realiza seu primeiro comício de campanha de reeleição em Tulsa, Oklahoma
Donald Trump realiza seu primeiro comício de campanha de reeleição em Tulsa, Oklahoma Crédito: Reuters/Folhapress
O número de casos de Covid-19 em Tulsa, no Estado de Oklahoma, aumentou nas duas semanas depois que Donald Trump realizou um comício na cidade dos Estados Unidos. Autoridades sanitárias disseram que os diagnósticos positivos, que tinham uma média diária de 90 casos, quase triplicou desde o evento, chegando a 266 casos na quarta-feira (8).
Bruce Dart, diretor do Departamento de Saúde de Tulsa, disse que era possível vincular o aumento ao comício. "Nos últimos dois dias, tivemos quase 500 casos", disse. "Então, estamos apenas conectando os pontos."
O empresário Herman Cain, que foi pré-candidato republicano à presidência em 2012, foi diagnosticado com Covid-19 após ter participado do comício em Tulsa. Pelo menos oito assessores e funcionários da campanha contraíram o vírus em Oklahoma. Kimberly Guilfoyle, namorada de Donald Trump Jr., filho do presidente, também testou positivo após o comício.
O comício de Tulsa acabou sendo um desastre para a campanha de Trump. A organização esperava a presença de 60 mil pessoas, mas apenas 6,2 mil compareceram. O fracasso não impediu o presidente de repetir a dose. Neste sábado, (11), ele discursará em New Hampshire, tentando reverter a má impressão deixada em Oklahoma. 

Veja Também

EUA confirmam mais 64,7 mil novos casos de Covid-19, novo recorde diário

Trump ameaça bloquear TikTok nos EUA em retaliação à China

Com 300 mil casos em 6 dias, Estados e cidades retomam restrições nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados