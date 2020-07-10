Surto de coronavírus dispara em cidade dos EUA que recebeu comício

Donald Trump realiza seu primeiro comício de campanha de reeleição em Tulsa, Oklahoma Crédito: Reuters/Folhapress

O número de casos de Covid-19 em Tulsa, no Estado de Oklahoma, aumentou nas duas semanas depois que Donald Trump realizou um comício na cidade dos Estados Unidos . Autoridades sanitárias disseram que os diagnósticos positivos, que tinham uma média diária de 90 casos, quase triplicou desde o evento, chegando a 266 casos na quarta-feira (8).

Bruce Dart, diretor do Departamento de Saúde de Tulsa, disse que era possível vincular o aumento ao comício. "Nos últimos dois dias, tivemos quase 500 casos", disse. "Então, estamos apenas conectando os pontos."

O empresário Herman Cain, que foi pré-candidato republicano à presidência em 2012, foi diagnosticado com Covid-19 após ter participado do comício em Tulsa. Pelo menos oito assessores e funcionários da campanha contraíram o vírus em Oklahoma. Kimberly Guilfoyle, namorada de Donald Trump Jr., filho do presidente, também testou positivo após o comício.