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Coreia do Sul

Sul-coreano ateia fogo ao próprio corpo em frente à embaixada do Japão

As disputas diplomáticas entre os dois países estão ligadas à brutal colonização japonesa da Coreia do Sul

Publicado em 

19 jul 2019 às 13:16

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 13:16

Parque de bombeiros de Jongro Crédito: (Foto: AFP)
Um sul-coreano de 78 anos morreu nesta sexta-feira (19), horas depois de atear fogo ao próprio corpo em frente à embaixada do Japão em Seul, na Coreia do Sul. O episódio ocorreu em meio ao agravamento das tensões entre os dois países.
O homem, de sobrenome Kim, colocou fogo em si mesmo dentro do próprio carro, que estava estacionado em frente ao prédio da embaixada japonesa. Segundo a polícia, ele havia telefonado para um conhecido momentos antes para dizer que planejava se matar para expressar sua antipatia pelo Japão. O idoso chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.
A família de Kim disse aos investigadores que o sogro dele foi recrutado como trabalhador forçado quando a Península Coreana estava sob o domínio colonial japonês entre 1910 e 1945, segundo um comunicado da polícia.
As disputas diplomáticas entre os dois países estão ligadas à brutal colonização japonesa da Coreia do Sul. A situação piorou recentemente, após Tóquio endurecer as condições de exportação de vários materiais para Seul. As restrições afetam substâncias químicas cruciais para a fabricação de chips e telas de smartphones, usadas por gigantes tecnológicas sul-coreanas.
Seul acusa Tóquio de querer se vingar depois de uma série de decisões judiciais sul-coreanas que forçam grupos japoneses a indenizar vítimas de trabalho forçado. 

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