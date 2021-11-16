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Spotify apresenta instabilidade segundo usuários

"Estamos cientes de alguns problemas neste momento e estamos verificando", postou o Spotify em sua conta no Twitter às 15h
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2021 às 16:38

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 16:38

O aplicativo de músicas Spotify roda em celulares, computadores e Smartvs
Segundo usuários, Spotify apresenta instabilidade Crédito: Pixabay
Usuários do Spotify estão tendo dificuldades para acessar o aplicativo de música nesta terça-feira (16).
Segundo o site de monitoramento de serviços online Downdetector, por volta das 14h45, as notificações de problemas com o acesso aos serviços do Spotify saltaram para cerca de 2.600.
"Estamos cientes de alguns problemas neste momento e estamos verificando", postou o Spotify em sua conta no Twitter às 15h.
Os serviços parecem ter se normalizado pouco tempo depois. Às 15h17, o site apontava que as notificações haviam recuado para aproximadamente 715.
Procurado, o Spotify não respondeu até a publicação deste texto.
Em menor escala, problemas na mesma faixa de horário foram relatados também por usuários do aplicativo Discord.

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