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Conflito

Sites e redes sociais são parcialmente bloqueados na Venezuela

Os canais internacionais de TV CNN e BBC e da rádio Caracas, que transmitiu uma entrevista com o líder opositor Juan Guaidó, também foram retirados do ar

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 19:06

Publicado em 

30 abr 2019 às 19:06
O governo de Maduro ainda é apoiado por um grande número de oficiais de alta patente Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil
Os venezuelanos estão encontrando dificuldade para acessar a internet nesta terça (30), informa a ONG britânica NetBlocks, que monitora a disponibilidade da rede no mundo.
Segundo a entidade, o regime do ditador Nicolás Maduro está tentando bloquear completamente o acesso a alguns sites e redes sociais, mas até o momento a medida funcionou apenas de maneira parcial.
Foram afetados, entre outros, Facebook, Twitter, Google, YouTube, Periscope e Bing (da Microsoft). Os dois primeiros atualmente já estão funcionando formalmente.
Assim, o acesso a essas plataformas tem sido intermitente, com alguns venezuelanos sendo bloqueados e outros conseguindo entrar nos sites normalmente. A NetBlocks afirma que esse padrão já foi visto outras vezes no país quando o regime tentou censurar sites.
> Brasil é favorável a soluções diplomáticas na Venezuela, diz Araújo
Além das redes sociais, já tinham sido tirados do ar o sinal dos canais internacionais de TV CNN e BBC e da rádio Caracas, que transmitiu uma entrevista com o líder opositor Juan Guaidó.

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