Sexo, assassinato e corpos numa mala: os homens envolvidos em caso que chocou o mundo

Yostin Mosquera assassinou brutalmente Alberto Alfonso e Paul Longworth. Mas quem eram os três homens?

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:25

Yostin Mosquera (esq.), Albert Alfonso (centro) e Paul Longworth (dir.), aparentemente se divertindo muito durante suas férias Crédito: Albert Alfonso/Flickr

O assassinato de Albert Alfonso e Paul Longworth por Yostin Mosquera, na Inglaterra, revelou um mundo de sexo extremo, vídeos da dark web e criação de conteúdo adulto.>

Mas como os três homens se conheceram? E por que Mosquera os assassinou?>

Importante: Esta reportagem contém descrições de natureza sexual e detalhes sobre violência que podem ser perturbadores para alguns leitores.>

Três homens passeiam de lancha em um resort de luxo na Colômbia. A selfie de Albert Alfonso com Yostin Mosquera e Paul Longworth faz transparecer que eles são ótimos amigos.>

>

Mas a realidade era muito diferente.>

Por trás dos sorrisos, havia complexos relacionamentos baseados em sexo extremo, dominação e transações financeiras, tudo ao lado de uma parceria repleta de carinho e atenção.>

Quatro meses depois que a foto foi tirada, Mosquera matou impiedosamente os dois outros homens no apartamento deles em Londres, no dia 8 de julho de 2024. Ele desmembrou os corpos e viajou com eles em duas malas por mais de 186 km.>

Mosquera contratou um homem para levá-lo de van até a cidade inglesa de Bristol. O motorista o deixou perto da ponte suspensa da cidade, de onde ele planejava atirar os corpos.>

Paul Longworth (esq.) e Albert Alfonso (dir.) viveram juntos por 20 anos Crédito: Albert Alfonso/Flickr

Alfonso tinha 62 anos e Longworth, 71. Eles foram oficialmente casados e, embora tenham se separado, permaneceram próximos e continuaram a morar juntos.>

A polícia descreveu os homens como não possuindo "grandes círculos familiares e de amigos", mas sim como "tudo o que o outro tinha, sua fortaleza e seu mundo".>

Alfonso era instrutor de natação e estava treinando para ser salva-vidas no Mode Club Gym em Acton, na zona oeste de Londres.>

Ele cresceu em Bidart, na França, e recebeu treinamento em um hotel-escola em Biarritz, antes de se mudar para o Reino Unido, como gerente de hotéis.>

Alfonso já foi gerente-geral do 375 Kensington High Street, um condomínio residencial de luxo no oeste de Londres, com apartamentos e coberturas.>

Em declarações apresentadas no Tribunal da Coroa do distrito londrino de Woolwich, antigos colegas de Alfonso o descreveram como "alegre, respeitado e entusiasmado".>

Yostin Mosquera pretendia jogar as malas contendo partes dos corpos de Paul Longworth e Albert Alfonso da Ponte Suspensa de Clifton, em Bristol, na Inglaterra Crédito: Getty Images

Foi naquele condomínio que Alfonso conheceu Longworth, um faz-tudo recentemente aposentado.>

Eles se identificaram um com o outro, pois ambos eram filhos adotivos. E formaram uma parceria civil em fevereiro de 2023, embora amigos de Longworth tenham declarado à BBC que ele "não era aberto sobre sua sexualidade" e se referia a Alfonso como seu irmão.>

Os amigos e vizinhos em geral descreveram Longworth como "extremamente gentil".>

Kevin Dore tem 74 anos. Ele é do distrito de Shepherd's Bush, no oeste de Londres, e costumava beber com Longworth, seu conhecido há mais de 20 anos.>

"Ele é uma boa pessoa, calorosa e generosa", declarou ele. "Sempre educado. Sempre compra uma bebida para você, se senta e conversa.">

George Hutchison também costumava beber com Longworth. Para ele, "ele era apenas um dos garotos. Era um homem muito bom, nunca fez nenhum mal a ninguém.">

Mosquera postava vídeos de sexo extremo online usando pseudônimos Crédito: Albert Alfonso/Flickr

Conteúdo compartilhado

Os relatos dão conta que Alfonso era reservado em relação à sua vida pessoal. Mas o julgamento revelou um mundo de sexo extremo, frequentemente pago por ele, do qual também participava e compartilhava vídeos online.>

Este era um lado da sua vida do qual Longworth não tinha nenhuma participação, mas ele conhecia e parecia aceitá-lo.>

Mosquera é cidadão colombiano. Ele também postava inúmeros vídeos de si próprio online, realizando atos sexuais extremos sob diversos pseudônimos.>

Agora com 35 anos, Mosquera morava em Medellín, na Colômbia. Ele tinha cinco irmãos e uma irmã, que morreu alguns anos atrás, além de dois filhos.>

Alfonso e Mosquera começaram a conversar no Skype perto de 2012. Em 2017, Alfonso começou a pagar Mosquera por vídeos sexuais que, supostamente, se tornaram mais extremos ao longo do tempo.>

>

Por fim, eles se encontraram pessoalmente em 2023, quando Mosquera viajou pela primeira vez para a Inglaterra.>

Mas parece que Alfonso avaliou mal seu relacionamento sexual. Aparentemente, ele estava ali em busca de sexo, enquanto Mosquera queria o dinheiro.>

A Justiça britânica descobriu que Alfonso havia aberto toda a sua vida para um homem com quem seu relacionamento, na verdade, era comercial.>

Os extratos bancários de Alfonso mostram que ele recebeu mais de 17,5 mil libras (cerca de R$ 131,7 mil) entre 2 de setembro de 2022 e 12 de julho de 2024, de uma empresa que opera um website de pornografia extrema.>

Entre maio de 2022 e fevereiro de 2024, Alfonso enviou a Mosquera um total de US$ 7.735 (cerca de R$ 43 mil), dividido em 72 pagamentos.>

E, entre janeiro e 19 de junho de 2024, Alfonso transferiu 928 libras (cerca de R$ 7 mil) por meio da empresa MoneyGram, que fornece serviços de transferência internacional de dinheiro.>

Em troca, Mosquera postou material pornográfico em quatro websites. Foram mais de 100 vídeos e imagens, usando pseudônimos.>

Os clientes haviam pedido shows de sexo e, entre 30 de junho de 2022 e 12 de junho de 2024, ele ganhou US$ 2.682,90 (cerca de R$ 14,9 mil).>

Fotos postadas nas redes sociais mostram Mosquera visitando pontos turísticos de Londres Crédito: Albert Alfonso/Flickr

Mas Mosquera declarou ao tribunal que não sabia que Alfonso compartilhava seus vídeos online até poucos dias antes do assassinato — mesmo tendo assinado um formulário de consentimento em 2023, permitindo que Alfonso carregasse imagens dele online e retivesse lucros financeiros.>

Quando Mosquera viajou para o Reino Unido em outubro de 2023, ele ficou em Londres, na casa de Alfonso, que pagou sua viagem.>

Mosquera declarou ao tribunal que Alfonso o estuprava "todos os dias" e que não tinha prazer com os atos de sexo extremo, que ele era pago para realizar.>

Durante sua estada em Londres, Mosquera visitou o Museu de Cera de Madame Tussaud e fez passeios de ônibus aberto e de barco pelo rio Tâmisa.>

Em março de 2024, Alfonso levou Longworth para a Colômbia. Eles ficaram em Cartagena e Alfonso pagou para que Mosquera viesse encontrá-los.>

Kevin Dore, um dos amigos que bebia com Longworth, contou à BBC que o alertou sobre viajar para o país sul-americano.>

"Nós dissemos 'Paul, é um lugar perigoso, não fique passeando por ali'", afirma ele.>

Em maio daquele ano, Mosquera fez outro vídeo extremo para Alfonso. E, em questão de semanas, ele estava de volta ao Reino Unido, onde ficou com os dois — novamente, às custas de Alfonso.>

Desta vez, Alfonso inscreveu Mosquera como sócio-convidado na sua academia de ginástica, o incluiu no grupo de WhatsApp do time de futebol de cinco do seu trabalho e o matriculou em um curso de inglês de quatro semanas.>

Os três também viajaram para Brighton, no sul da Inglaterra, onde passaram um dia visitando o píer e Mosquera foi filmado em uma tirolesa.>

Mas, nos dias que antecederam a chegada de Mosquera ao aeroporto Heathrow, em Londres, e durante sua estada, ele teve acesso a informações sobre as finanças de Alfonso e Longworth. E também pesquisou sobre congeladores horizontais, liquidificadores industriais, venenos mortais e arsênico.>

Paul Longworth e Albert Alfonso foram mortos no dia 8 de julho.>

Mosquera declarou à Justiça que ele apenas realizava atos de sexo extremo em troca de dinheiro Crédito: Albert Alfonso/Flickr

Paul Longworth foi atingido repetidamente com um martelo, que partiu seu crânio. Seu corpo foi escondido no fundo de um divã, enquanto Mosquera aguardava que Alfonso chegasse em casa.>

Durante uma sessão sexual gravada, Mosquera esfaqueou Alfonso até a morte. Ele cantou e dançou pelo quarto em seguida.>

Mosquera acessou, então, o computador de Alfonso, tentando enviar 4 mil libras (cerca de R$ 30 mil) para sua conta bancária na Colômbia, entre outras retiradas financeiras.>

Ele não teve sucesso e foi a um caixa eletrônico próximo, retirar centenas de libras das contas de Alfonso.>

Mosquera desmembrou seus corpos dias depois. Ele colocou as cabeças no congelador horizontal e transportou as outras partes do corpo em malas para Bristol.>

A morte brutal e inesperada de Alfonso e Longworth abalou a comunidade onde eles moravam. Dore conta que a natureza dos assassinatos o entristeceu profundamente.>

Mosquera foi considerado culpado pelo duplo assassinato após o julgamento no Tribunal da Coroa de Woolwich e receberá sua sentença no próximo mês de outubro.>

* Com colaboração de Fiona Lamdin, Adam Crowther e Beth Cruse.>

Ouça os três episódios do podcast da BBC In Court (em inglês), que deram origem a esta reportagem, no site BBC Audio.>

