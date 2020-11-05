Secretária da Pensilvânia diz que resultado pode sair nesta quinta

Votos da eleição presidencial dos Estados Unidos ainda chegam por via postal Crédito: BRYNN ANDERSON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, afirmou à CNN que "definitivamente podemos" saber o resultado da votação local ainda nesta quinta-feira (5). Donald Trump precisa vencer ali para seguir na disputa à reeleição nos Estados Unidos -um triunfo no estado elege o democrata Joe Biden.

Boockvar disse que restam cerca de 550 mil votos a serem processados. "Parece que [nós teremos] a maioria contabilizado já hoje", concluiu.

A Pensilvânia tem 20 delegados no Colégio Eleitoral e é o maior dos seis estados ainda indefinidos na eleição presidencial dos EUA.

Segundo as projeções da CNN, a vantagem de Trump, que já foi de cerca de 10% lá, está atualmente em 1,7%, com Biden crescendo cada vez mais com a contagem dos votos por correio, majoritariamente democratas.

Com 253 delegados até agora, o ex-vice-presidente dos EUA precisa de mais 17 cadeiras para chegar às 270 necessárias para ser eleito.

Atualmente, Biden está na frente em Nevada (que tem 6 votos) e no Arizona (11 votos), e perde por menos de 1% na Geórgia (16 votos).