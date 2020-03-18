Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Se você não estiver doente, não deve usar máscara', adverte OMS
Pandemia

'Se você não estiver doente, não deve usar máscara', adverte OMS

A entidade afirmou que é preciso haver 'um uso racional das máscaras', para que não faltem insumos para aqueles que os necessitam

Publicado em 18 de Março de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 14:57
 Homem analisa infecção de coronavírus Crédito: Freepik
A Organização Mundial de Saúde (OMS) advertiu que apenas pessoas doentes devem usar máscaras. O alerta foi feito nesta quarta-feira, 18, durante entrevista coletiva sobre o coronavírus em Genebra. A entidade afirmou que é preciso haver "um uso racional das máscaras", para que não faltem insumos para aqueles que os necessitam.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A OMS ainda respondeu a uma questão sobre o fato de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou algumas vezes o coronavírus como "vírus chinês". O comando da entidade disse que ninguém ali gostaria de caracterizar um vírus em bases étnicas, lembrando que vírus de outras origens nunca foram identificados desse modo. Além disso, insistiu na necessidade de solidariedade e do trabalho baseado em fatos para combater o problema.

Veja Também

Coronavírus: "O contágio é muito rápido", diz capixaba na Itália

Exame de coronavírus em general Augusto Heleno dá positivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados