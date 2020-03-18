'Se você não estiver doente, não deve usar máscara', adverte OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) advertiu que apenas pessoas doentes devem usar máscaras. O alerta foi feito nesta quarta-feira, 18, durante entrevista coletiva sobre o coronavírus em Genebra. A entidade afirmou que é preciso haver "um uso racional das máscaras", para que não faltem insumos para aqueles que os necessitam.

A OMS ainda respondeu a uma questão sobre o fato de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou algumas vezes o coronavírus como "vírus chinês". O comando da entidade disse que ninguém ali gostaria de caracterizar um vírus em bases étnicas, lembrando que vírus de outras origens nunca foram identificados desse modo. Além disso, insistiu na necessidade de solidariedade e do trabalho baseado em fatos para combater o problema.