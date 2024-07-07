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Saiba como esquerda da França se articulou para conter ultradireita em eleição

Para barrar a Reunião Nacional, de Marine Le Pen, mais de 200 candidatos desistiram de campanha em favor de rivais mais bem colocados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2024 às 17:35

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 17:35

SÃO PAULO - Após um início marcado pelo avanço do partido ultradireitista Reunião Nacional (RN), que conquistou 33% dos votos no primeiro turno, as eleições legislativas da França se encerram com a coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) se tornando, segundo as projeções de boca de urna, o maior bloco parlamentar do país.
No domingo passado (30), a NFP ficou em segundo lugar, com 28% dos votos, seguida pela aliança centrista do presidente Emmanuel Macron, que marcou apenas 22%, segundo os resultados oficiais. Se o percentual da RN se concretizasse, a sigla poderia ocupar de 230 a 280 das 577 cadeiras da Assembleia Nacional, se aproximando da maioria absoluta de 289.
Além de elevar a tensão política no país, a possível chegada da ultradireita ao poder pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial provocou a oposição a se unir em uma frente para barrar o partido de Marine Le Pen, que obteve um desempenho histórico no primeiro turno, e seus aliados.
Eleitores reagem à projeção de resultados durante o segundo turno das eleições legislativas na França
Eleitores reagem à projeção de resultados durante o segundo turno das eleições legislativas na França Crédito: CHRISTOPHE ENA/AP
Para evitar a vitória da RN, mais de 200 candidatos desistiram de concorrer no segundo turno e anunciaram apoio aos rivais de centro ou de esquerda que estavam mais bem colocados nos resultados finais, em uma manobra conhecida como "frente republicana".
A retirada foi uma estratégia para remodelar as intenções de voto em todo o país contra a ultradireita, já que cerca de 300 distritos eleitorais – ou seja, mais da metade dos 577 – terminaram o primeiro turno com três candidatos com votos suficientes para ir ao segundo turno.
Segundo o instituto Ipsos, a NFP ocupará até 192 assentos, seguido pela coalizão Juntos, de Macron, com até 170 cadeiras, e pela antes favorita Reunião Nacional (RN), com até 152 deputados. Antes, esses blocos tinham, respectivamente, 150, 250 e 89 deputados. Com isso, a coalização de esquerda indicará um sucessor para o primeiro-ministro Gabriel Attal, 35.
Contrariando as previsões de analistas políticos e de Macron, que afirmavam que os partidos de esquerda permaneceriam desunidos, um grupo de siglas anunciou a criação da NFP para disputar em conjunto as eleições legislativas convocadas pelo líder francês no dia 9 de junho, após o bom desempenho da RN no pleito para o Parlamento Europeu.
A aliança inclui a França Insubmissa, do ex-candidato a presidência Jean-Luc Mélenchon, o Partido Comunista, o Partido Socialista, e os ecologistas.
Para o presidente, o curto período até as eleições, com o prazo de uma semana para inscrição das candidaturas, impossibilitaria uma frente ampla da esquerda. O nome da aliança remete à Frente Popular dos anos 1930, coalizão de agremiações de esquerda que conseguiu eleger a maioria do Parlamento em oposição ao crescimento do fascismo na França e na Europa como um todo na época.

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