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Robô Perseverance pousa em Marte e envia primeiras fotos coloridas

Em uma das fotos é possível ver o céu de Marte. Em outra, foi retratado o momento do pouso, realizado na cratera de Jezero, local onde já foi um lago há bilhões de anos

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 21:59

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 fev 2021 às 21:59
Perseverance envia primeira imagem colorida de Marte um dia após pouso difícil
Perseverance envia primeira imagem colorida de Marte um dia após pouso difícil Crédito: NASA | Reprodução
Chegou ao fim a contagem regressiva para o pouso da sonda que colocará o veículo semi-automatizado Perseverance, da Nasa, a agência espacial norte-americana, em solo marciano. O pouso ocorreu hoje, quinta feira (18), às 18h15 (horário de Brasília). O robô já enviou as primeiras fotos coloridas de Marte.
A Perserverance pousou no que já foi, um dia, o delta de um rio. A região é conhecida como Cratera de Jezero.
A Perseverance é um robô cheio de tecnologias enviado para pesquisar solo e atmosfera do planeta vermelho. Além de avançar nos conhecimentos sobre a geologia de Marte, a missão tem por objetivo procurar sinais de vida antiga no planeta vizinho.
Foto colorida do momento de pouso do robô Perseverance ao planeta Marte
Foto colorida do momento de pouso do robô Perseverance ao planeta Marte Crédito: NASA | Reprodução
Para isso, carrega sete instrumentos com o que há de mais avançado em termos de imagens, análises químicas e de minérios, além de espectrômetros e outras tecnologias. Entre os experimentos que serão conduzidos pela Perseverance está a produção artificial de oxigênio na atmosfera de Marte.
A meta é ampliar os conhecimentos sobre o planeta, de forma a viabilizar futuras explorações. A Perseverance pesa por volta de uma tonelada. Ela tem cerca de 3 metros de comprimento, 2,7 metros de largura; e 2,2 metros de altura - medidas equivalentes a um pequeno carro popular.
Uma das rodas do robô Perseverance, da Nasa, tocando o solo de Marte
Uma das rodas do robô Perseverance, da Nasa, tocando o solo de Marte Crédito: NASA | Reprodução
A chegada da sonda Perseverance, que foi autônoma durante grande parte do processo de pouso na superfície do planeta, pode ser vista na íntegra diretamente do centro de controle da Nasa. O Ministério de Ciência e Tecnologia também acompanhou, em tempo real, a chegada do veículo.

ENGENHOSIDADE

A Perseverance carrega outra inovação, além dos equipamentos avançados de análise científica. É o drone Ingenuity (Engenhosidade, em tradução livre) - um pequeno helicóptero, também semi-autônomo, que será a primeira aeronave a voar fora do planeta Terra.
O Perseverance, o novo robô que a Nasa enviou a Marte
O Perseverance, o novo robô que a Nasa enviou a Marte Crédito: NASA | Reprodução
O veículo será usado para avaliar terrenos e guiar, a partir de análises aéreas, possíveis rotas otimizadas para veículos terrestres. O pequeno helicóptero também é equipado com câmeras e lentes específicas para a atmosfera repleta de partículas sólidas flutuantes, como a encontrada em Marte.
Segundo a missão de controle da Nasa, fotos em alta resolução da Perseverance devem começar a chegar ainda hoje. A agência divulgou a primeira imagem capturada pela Perseverance em redes sociais.
Primeira imagem de Marte transmitida pelo robô Perseverance, que pousou no planeta nesta quinta (18)
Primeira imagem de Marte transmitida pelo robô Perseverance, que pousou no planeta nesta quinta (18) Crédito: NASA | Reprodução
Na mensagem, a equipe brinca com o termo "Hello World", jargão usado em testes de funcionamento de programação, e afirma "Minha primeira observação da minha casa pela eternidade."

A CHEGADA EM MARTE NA ÍNTEGRA

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