Richard 'Old Man' Harrison, de 'Trato Feito', morre aos 77 anos

Richard 'Old Man' Harrison ao centro, ao lado de Chumlee e do filho Rick, em imagem promocional de 'Trato Feito' Crédito: HISTORY

O empresário americano Richard Benjamin Harrison, conhecido como o 'Old Man' do reality show televisivo Trato Feito, morreu nesta segunda-feira, 25, aos 77 anos. A informação foi confirmada por seu filho, Rick Harrison, por meio de uma rede social.

"Richard Benjamin The Old Man Harrison morreu esta manhã cercado das pessoas que amava", escreveu o filho. "Ele era o meu herói e eu tive muita sorte de ter o 'Old Man' como pai."

Em seu texto, Rick Harrison agradeceu as orações dos fãs e pediu privacidade para o momento. A causa da morte não foi revelada.