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Provocação

Revista 'Time' provoca Trump e Putin com capa que funde os dois

Relação entre os dois líderes é questionada em meio a suspeitas de interferência russa na política dos EUA

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 15:00
Capa da revista 'Time' funde imagem de Donald Trump e Vladimir Putin Crédito: Reprodução
A repercussão em torno da controversa cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir foi tema da capa da revista americana "Time". A imagem escolhida para ilustrar o assunto traz uma clara provocação aos dois líderes, cujos laços de amizade e desavença ficaram mais claros com a reunião de segunda-feira em Helsinque em meio a relações bilaterais historicamente tensas.
Nesta segunda-feira, Putin indicou que a cúpula foi um começo positivo para mudanças aepsar de forças nos EUA que querem minar as relações entre os dois países devido a ambições próprias de uma batalha política interna. Já Trump disse que está ansioso para um segundo encontro no qual poderão começar a implementar os assuntos discutidos, como "contenção do terrorismo, segurança de Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, Ucrânia, paz no Oriente Médio e Coreia do Norte".
A cúpula gerou fortes críticas contra Trump nos Estados Unidos, inclusive de republicanos, após o presidente americano questionar o trabalho de seus serviços de inteligência e se recusar a culpar enfaticamente a Rússia por ter interferido na eleição americana de 2016. O presidente não demonstrou abalo com as críticas que sofre desde a segunda, inclusive de muitos aliados, por ter afirmado que considerou "firme e convincente" a negativa de Putin a respeito da interferência russa, no encontro a sós de duas horas que os dois tiveram em Helsinque, na Finlândia.
A situação em torno do republicano ficou ainda mais confusa depois de ele tentar se retratar, enaltecendo os serviços de inteligência e, em seguida, contradizer novamente o chefe do departamento de inteligência dos EUA.
 
Trump disse que havia se expressado mal e que apoiava as conclusões das agências americanas de Inteligência que apontam a participação da Rússia nas tentativas de interferência na eleição presidencial americana de 2016. No entanto, depois, contradisse as palavras do diretor de Inteligência Nacional, Dan Coates, ao afirmar que a Rússia não continua a ameaçar os Estados Unidos.
Na terça-feira, Trump garantira que seu governo trabalhava para prevenir interferência do Kremlin nas eleições de meio de mandato em novembro.

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