Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES

Veja o que funciona nesta segunda-feira (13), dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo:

Supermercados

Perim

Todas as lojas do Supermercados Perim funcionarão entre 8h e 18h.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

As unidades estarão abertas de 8h às 18h.

Carone

Todas as lojas da rede funcionarão entre 8h e 18h.

Sempre Tem

A unidade de Jardim Limoeiro funcionará das 7h às 18h;

As lojas de Vitória, Cariacica, Guarapari, Jacaraípe, Cachoeiro e Barra do Jucu estarão abertas entre 8h e 18h;

Já o Sempre Tem de Linhares ficará fechado.

BH

Todas as lojas funcionando até as 18h, exceto as de Linhares e Colatina, que estarão fechadas.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands funcionarão das 14h às 21h; horários facultativos das 11h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação e lazer estarão abertos entre 11h e 22h.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques funcionarão das 14h às 21h — com horários facultativos de abertura, às 13h, e fechamento, às 22h;

Alimentação ficará aberta entre 11h e 22h; restaurantes poderão estender o horário de funcionamento conforme demanda;

O cinema, a Polícia Federal e a Bodytech irão operar conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques ficarão abertos entre 13h e 21h — com abertura facultativa das 11h às 13h;

Alimentação e lazer estarão operando das 11h às 22h.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 13h às 21h — com fechamento facultativo das 22h às 23h;

Alimentação: estará aberta das 11h às 22h;

Padaria Monza: funcionará das 7h às 22h;

Detran: fechado;

Academia: de 10h às 16h;

Cinema: opera de acordo com a programação do dia.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: do meio-dia até às 21h — abertura facultativa do meio-dia às 13h;

Alimentação: de 10h às 22h;

Cinema: de acordo com a programação do dia.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: das 13h às 22h;

Praça de alimentação: de 10h às 22h;

Academia: de 6h às 12h;

Extrabom: de 9h às 21h.

Polo de Moda da Glória

O Polo de Moda da Glória está fechado.

Órgãos estaduais

As repartições públicas estaduais não funcionam. Somente as unidades administrativas que trabalham em regime de escala ou aquelas atividades que não podem ser interrompidas.

Bancos

Agências bancárias fechadas.

Vitória

Os serviços essenciais funcionam normalmente na segunda-feira (13).

Defesa Civil: regime de plantão 24 horas, pelo telefone (27) 98125-0986;

regime de plantão 24 horas, pelo telefone (27) 98125-0986; Educação: não há expediente nas escolas municipais;

não há expediente nas escolas municipais; Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de baixa gravidade;

os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de baixa gravidade; Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá funcionarão em regime de plantão 24 horas;

as unidades de São Pedro e Praia do Suá funcionarão em regime de plantão 24 horas; Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: os espaços da Ilha de Santa Maria e São Pedro estarão funcionando normalmente, com plantão 24 horas;



os espaços da Ilha de Santa Maria e São Pedro estarão funcionando normalmente, com plantão 24 horas; Conselho Tutelar: atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;

atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488; Parques: os parques urbanos estarão abertos das 5h às 22h; os parques de conservação funcionarão entre 8h e 17h;

os parques urbanos estarão abertos das 5h às 22h; os parques de conservação funcionarão entre 8h e 17h; Restaurante Popular: entre 11h e 14h para almoço e 18h e 20h para o jantar;

entre 11h e 14h para almoço e 18h e 20h para o jantar; Rua de Lazer: no Centro, funcionando entre 7h e 13h, e em Camburi, das 8h às 13h;

no Centro, funcionando entre 7h e 13h, e em Camburi, das 8h às 13h; Ciclofaixas: operando entre 7h e 15h.

Serra

Somente os serviços essenciais funcionam normalmente. Outras repartições estarão fechadas.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede terão atendimento 24 horas;

O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, contará com atendimento 24 horas;

O Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), no térreo do HMMI, também terá atendimento 24 horas; informações pelo telefone (27) 98166-1308;

Farmácia Central, em Colina de Laranjeiras (no mesmo pátio do HMMI), funcionará com plantão 24 horas.

Vigilância Sanitária (denúncias): (27) 98166-1036.

Auxílio Funeral: funcionará das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0814;

Plantão do Conselho Tutelar: no telefone (27) 98166-0515.

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): funcionamento das 7h às 18h, pelo telefone: (27) 98166-0161;

Abordagem Social: das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0494.

Disque-Silêncio: pelo telefone (27) 99951-2321, das 16h às 2h;

Fiscalização de Meio Ambiente: pelo telefone (27) 99951-2321, das 18h à 0h;

Fiscalização de Posturas: no telefone (27) 99517-9126, das 16h às 2h.

Guarda Civil Municipal (GCM): acionamentos pelo telefone (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812;

Departamento de Operação de Trânsito (DOT): no telefone (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220, das 7h às 22h;

Defesa Civil: atendimento 24 horas para ocorrências emergenciais. Acionamentos pelos telefones: 199 ou (27) 99938-9500.

Vila Velha

Serviços essenciais funcionam normalmente.

Saúde (funcionamento 24 horas)

Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e Cobilândia;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra;

Hospital Maternidade de Cobilândia.

Defesa Civil

Equipes estarão de plantão, com registros podendo ser feitos pelos telefones 199 ou 193.

Guarda Municipal

Agentes estarão atuando normalmente, com acionamentos feitos pelo telefone 153.

Ouvidoria, Disque Silêncio e Fiscalização Ambiental

Com atendimentos ocorrendo pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — tanto no Android quanto no iOS — (24 horas).



Posturas

Denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria, no número (27) 3149-7336.

Bem-estar Animal

Atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, e também pelos contatos da ouvidoria do município;

Serviço Especializado de Abordagem Social

Funcionando até as 22h, com o telefone (27) 99281-3444.

Conselho Tutelar

Plantão 24h pelo telefone (27) 99281-0936.

Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive):

Atendimentos das 12h às 18h, pelo telefone (27) 9883-5769.

Auxílio-funeral

Das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266.



Farol de Santa Luzia

O espaço funcionará entre 8h30 e 16h30.



Cariacica

As repartições públicas não terão expediente. Somente os serviços essenciais.

Saúde

PA do Trevo de Alto Lage — que abriga os PAs adulto e infantil — funcionará por 24 horas;



PA de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I estarão funcionando de 7h às 17h;

PA de Flexal: atendimento com clínico geral por 24 horas; atendimento com pediatra das 7 às 19 horas.



Necrópole: atendimento de 7h às 18h; informações pelo telefone (27) 3354-5415;

Cemitérios: funcionando das 7h às 17h;

Conselho Tutelar: contará com plantão 24h, pelos telefones 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170;

Defesa Civil: regime de plantão 24h pelos telefones 27 98831-6000 ou emergências pelo 199.

Viana

Em Viana, não haverá expediente nos órgãos municipais. Somente os serviços essenciais irão funcionar.