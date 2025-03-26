Réu, Bolsonaro diz que sofre perseguição para tirá-lo de 2026 e que só debateu 'alternativas políticas', não golpe

Supremo aceitou a denúncia contra Bolsonaro e o tornou réu; ex-presidente nega todas as acusações Crédito: Adriano Machado/Reuters

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26/03), por unanimidade, aceitar a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados.

Com a decisão, realizada em três sessões ao longo de um dia e meio no Supremo, Bolsonaro se torna réu.

Os demais réus são: Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin; almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF; general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; tenente-coronel Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência; general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o general Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro.

Entre os crimes imputados aos oito réus estão tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Bolsonaro também é acusado de liderar uma organização criminosa.

Embora não negue a existência de uma tentativa de golpe, a defesa do ex-presidente afirma que Bolsonaro não estava envolvido em nenhum ato criminoso.

"Quando se fala de materialidade […] estamos falando do 8 de janeiro que é algo no que o presidente não está envolvido, não esteve envolvido. [Isso] só aparece na denúncia porque nem no relatório da Polícia Federal surgiu", disse o advogado Celso Vilardi à BBC News Brasil.

No Supremo, durante os 15 minutos que teve para fazer a defesa de seu cliente, Vilardi afirmou algo parecido.

"Eu entendi a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível imputar o presidente [Bolsonaro] como líder quando ele não participou, pelo contrário, ele repudiou [os atos]", disse o advogado.

Assim que o julgamento foi encerrado, Bolsonaro enviou para aliados uma mensagem com 16 pontos sobre seu processo e pedindo para que fosse divulgada.

Na mensagem, o ex-presidente afirma que o processo é uma perseguição para impedi-lo de participar das eleições presidenciais de 2026 e que ele é acusado de um crime que não cometeu, por meio de um processo sem provas.

"Conversei com auxiliares alternativas políticas para a Nação, mas nunca desejei ou levantei a possibilidade da ruptura democrática", escreveu Bolsonaro na mensagem.

Em junho do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Bolsonaro inelegível até 2030, o que já impossibilita que ele dispute algum cargo eletivo nas próximas eleições.

Na mensagem enviada a aliados, Bolsonaro diz que teve sua vida pessoal, financeira e política "devassada", algo que, segundo ele, é inédito na figura de um ex-presidente. Ele afirma que nada foi encontrado que indicasse corrupção.

Patriarca de uma família de políticos, Bolsonaro diz que sua família foi perseguida pela imprensa, o que levou um de seus filhos, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a morar nos Estados Unidos "tal o nível de perseguição que ele sofre".

Na mesma linha do que defendeu seu advogado, o ex-presidente afirmou que não estava o Brasil em 8 de janeiro de 2023 e que repudiou, no mesmo dia, via redes sociais, os "atos violentos cometidos por aqueles que exerceram o direito legítimo de protestar, sem violência, como foi o caso da maioria dos manifestantes".

Outros argumentos usados por advogados e reafirmados por Bolsonaro agora são em relação à suspeição do ministro Alexandre de Moraes e à competência da Primeira Turma para julgar o caso.

As chamadas questões preliminares foram levantadas por alguns advogados na terça-feira e votadas pelos ministros na sequência. Todas foram rejeitadas.

A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, também foi uma questão preliminar levantada pelos advogados à qual o ex-presidente voltou agora na mensagem enviada a aliados.

Eles defendem que Cid foi forçado a falar e mudou o discurso ao longo dos depoimentos, pedindo, portanto, que fosse anulada. A Corte também rejeitou esse pedido.

O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, afirma que o ex-presidente não estava envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro Crédito: Adriano Machado/Reuters

Encerrado o julgamento, Bolsonaro reuniu a imprensa na saída do Senado e fez um longo discurso.

Começou reiterando que não estava no Brasil no dia 8 de janeiro. "Se eu estivesse aqui no 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto."

"Espero colocar um ponto final nisso. A acusação contra mim é muito grave, infundada, e não é algo que eu diga da boca para fora. Parece que há algo pessoal contra mim", disse a jornalistas.

Novamente, Bolsonaro levantou suspeitas sem provas sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro. Comparou sua situação com a da oposição na Venezuela, onde houve eleição presidencial no ano passado e o Conselho Nacional Eleitoral — formado também por aliados do governo — declarou a vitória de Nicolás Maduro sem ter, até hoje, apresentado todas as atas eleitorais.

Em seu discurso, Bolsonaro ensinou que o TSE poderia ter agido em favor da vitória de Lula em 2022. "Houve interferência do TSE nas eleições de 22 ou não?", questionou.

Ele afirmou que o TSE fez uma campanha "massiva" para que jovens tirassem o título de eleitor, e que essa faixa do eleitorado poderia representar justamente a quantidade de votos entre ele e Lula em 2022.

"Houve uma diferença de dois milhões de votos, com uma campanha massiva para a faixa etária de 16 anos tirassem título de eleitor, quando 75% dessa faixa etária vota na esquerda. Só isso já dá uma diferença de dois milhões de votos", afirmou.

O ex-presidente deixou o local sem responder a perguntas da imprensa.

Ajuda internacional

No dia em que o julgamento sobre sua denúncia foi iniciado, na terça-feira (25/3), o jornal britânico Financial Times publicou uma entrevista com Bolsonaro em que ele pede "apoio do exterior" e comparou o Brasil a uma ditadura.

"Temos um problema de ditadura, uma ditadura real", disse Bolsonaro na entrevista.

"O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Precisa de apoio do exterior."