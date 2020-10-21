Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Retomada de viagens aos EUA depende de redução da pandemia no Brasil, diz Forster
Covid-19

Retomada de viagens aos EUA depende de redução da pandemia no Brasil, diz Forster

Em maio, a Casa Branca bloqueou a entrada de quem chega do Brasil ou esteve no país nos 14 dias que antecederam o desembarque nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 08:53

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 08:53

Mulher usa máscara em aeroporto
Mulher usa máscara em aeroporto Crédito: Anna Shvets/Pexels
O fim da restrição de entrada de viajantes do Brasil nos EUA depende da redução da pandemia de coronavírus no país, disse ontem o embaixador brasileiro em Washington, Nestor Forster.
Em maio, a Casa Branca bloqueou a entrada de quem chega do Brasil ou esteve no país nos 14 dias que antecederam o desembarque nos EUA, como parte da tentativa de controlar a propagação de coronavírus. A medida continua em vigor e não há prazo para ser derrubada. "Essas medidas devem ser abrandadas assim que os números no Brasil melhorarem", disse Forster, em entrevista a correspondentes brasileiros nos EUA. "Não é uma decisão política de amizade com esse ou aquele país. É levada em conta a evolução do quadro geral da pandemia."
Os EUA barraram a entrada de viajantes da China em janeiro. Em fevereiro, a restrição foi imposta também aos que chegavam do Irã. Em março, a mesma medida foi imposta aos europeus, depois ao Reino Unido e Irlanda. Em maio, a Casa Branca barrou a entrada de quem está no Brasil. Americanos, cidadãos com residência permanente nos EUA e estrangeiros que possuem visto diplomático estão excluídos da restrição.
O governo americano vem sendo questionado sobre a manutenção das restrições. O Departamento de Estado tem argumentado que estuda a melhor forma de suavizá-las, mas a Europa ainda não liberou a entrada de viajantes vindos dos EUA. A perspectiva de uma nova onda de propagação do vírus, tanto nos EUA quanto na Europa, com o recente crescimento de novos casos, criaram ainda mais incertezas quanto à flexibilização.
No caso da China, o bloqueio de viagens tem sido um dos principais pilares da campanha eleitoral do presidente dos EUA, Donald Trump. "Estamos cobrando isso dos americanos e esperamos ter alguma notícia para breve, embora não possa me comprometer com nenhum horizonte", declarou Forster.

Veja Também

EUA pedem que Brasil "mantenha olhar crítico" sobre a China

Mortes por Covid na Europa descolam de casos e sinalizam rumo do Brasil

Bolsonaro anuncia reabertura de fronteiras terrestres entre Brasil e Paraguai

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados