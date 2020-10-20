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Influências

EUA pedem que Brasil 'mantenha olhar crítico' sobre a China

O representante comercial dos Estados Unidos (EUA), Robert Lighthizer, pediu uma atenção especial à venda de tecnologia 5G pela Huawei

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:18
Não é só a tecnologia que faz as cidades inteligentes: vários indicadores são levados em conta
Os EUA intensificaram os esforços para limitar o papel da Huawei na implementação da tecnologia de alta velocidade no Brasil nos últimos meses. Crédito: Pixabay
As principais autoridades norte-americanas exortaram o Brasil a monitorar cuidadosamente os investimentos chineses no país e os movimentos de Pequim para expandir sua influência na maior economia da América Latina por meio da venda de tecnologia 5G pela Huawei.
O representante comercial dos Estados Unidos (EUA), Robert Lighthizer, ressaltou o desejo do governo do presidente Donald Trump de expandir os laços econômicos com o Brasil, mas minimizou perspectivas de um acordo de livre comércio abrangente, dada a atual oposição do Congresso.
Lighthizer disse que os acordos comerciais alcançados com o Brasil na segunda-feira abririam o caminho para novas negociações sobre aço, etanol e açúcar e promoveriam maiores investimentos dos EUA, num momento em que Washington se move para fornecer um contrapeso à expansão da China na região.
Eu diria claramente que há um elemento China em tudo o que todos nós fazemos, disse Lighthizer em evento organizado pela Câmara Americana de Comércio. A China tem feito movimento muito significativo no Brasil. Eles são o maior parceiro comercial do Brasil, então é algo que nos preocupa.
Os comentários de Lighthizer fazem parte de uma ampla campanha dos Estados Unidos para convencer o Brasil a evitar investimentos em tecnologia 5G da China e reduzir sua dependência das importações chinesas.
O assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que o governo norte-americano instou o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades brasileiras a acompanhar de perto os investimentos e tecnologias avançadas da China, como fez Washington.

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Incentivamos o Brasil a tentar trabalhar junto para garantir que vigiemos a China com atenção no que diz respeito a todos os tipos de tecnologia e telefonia e 5G, disse ele no evento.
Temos atuado aqui nos Estados Unidos, continuamos avançando, e é minha grande esperança que o Brasil atue conosco, acrescentou. Esperamos que o Brasil também mantenha um olhar crítico e cuidadoso sobre os investimentos chineses.
O embaixador norte-americano em Brasília, Todd Chapman, alertou em julho que o país pode enfrentar consequências se permitir a Huawei em sua rede 5G, referindo-se aos avisos dos EUA de que a China não consegue proteger a propriedade intelectual.
Os EUA intensificaram os esforços para limitar o papel da Huawei na implementação da tecnologia de alta velocidade de quinta geração no Brasil nos últimos meses. Os EUA acreditam que a Huawei entregará dados ao governo chinês para espionagem, uma afirmação que a Huawei nega.
Chapman disse no evento da Câmara de Comércio que Estados Unidos e Brasil pretendem dobrar o comércio bilateral em cinco anos ante valor atual de cerca de 100 bilhões de dólares.
Ele disse que o acordo assinado na segunda-feira representa um avanço substancial nos laços comerciais e ajudaria a facilitar futuras negociações.
Segundo Chapman, Estados Unidos e o Brasil também estão discutindo cooperação militar de nível estratégico e buscando formas de aumentar o intercâmbio de tecnologia.

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