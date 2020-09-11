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Mudanças

Huawei trocará Android por sistema operacional próprio

As sanções impostas pelos EUA são a principal razão da mudança da chinesa, informou o site Gizmochina

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 09:15
Huawei
Desde 2019, a Huawei trabalha no Harmony como seu sistema operacional próprio Crédito: Reuters/Folhapress
Sem poder usar a loja de apps do Android, a PlayStore, a Huawei planeja colocar o sistema operacional próprio HarmonyOS em todos os seus celulares em 2021. As sanções impostas pelos EUA são a principal razão da mudança da chinesa, informou o site Gizmochina.
Desde 2019, a Huawei trabalha no Harmony como seu sistema operacional próprio, depois que restrições americanas bloquearam a empresa de usar diversos produtos do Google em seus aparelhos.
Richard Yu, diretor de negócios de consumo da companhia, disse que o novo sistema operacional foi projetado para funcionar não só em celulares, mas também em vários dispositivos conectados. Segundo o site, a versão de testes chega este ano. O lançamento será em 2021. 

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