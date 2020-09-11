Huawei trocará Android por sistema operacional próprio

Desde 2019, a Huawei trabalha no Harmony como seu sistema operacional próprio, depois que restrições americanas bloquearam a empresa de usar diversos produtos do Google em seus aparelhos.

Richard Yu, diretor de negócios de consumo da companhia, disse que o novo sistema operacional foi projetado para funcionar não só em celulares, mas também em vários dispositivos conectados. Segundo o site, a versão de testes chega este ano. O lançamento será em 2021.