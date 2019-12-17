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Direitos Humanos

Repórteres sem Fronteiras: 49 jornalistas foram mortos em 2019

O balanço anual de violências graves cometidas contra esses profissionais aponta ainda que 389 estão presos e 57 são reféns
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 19:56

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 19:56

49 jornalistas foram mortos nesse ano Crédito: Pixabay
Em 2019, 49 jornalistas foram mortos em todo mundo. Balanço anual de violências graves cometidas contra jornalistas aponta ainda que 389 estão presos e 57 são reféns. De acordo com o relatório da organização não governamental (ONG) Repórteres sem Fronteiras (RSF), o jornalismo permanece uma atividade perigosa, apesar de o número de mortes registrado ser o menor dos últimos 16 anos. Com relação ao ano anterior, houve uma redução de 44% no número de mortes.
Esse número historicamente baixo, quando comparado à média de 80 mortes registradas nas duas últimas décadas, reflete essencialmente o declínio no número de jornalistas mortos em conflitos armados. A cobertura dos conflitos na Síria, no Iêmen e no Afeganistão mostrou-se, assim, duas vezes menos letal para os jornalistas: 17 foram mortos nos três países em 2019, em comparação com 34 no ano anterior, diz nota.
Embora o total de jornalistas mortos em conflitos armados tenha caído muito, o número de jornalistas mortos em países em paz segue alto. Segundo o relatório, a América Latina se tornou um local tão letal quanto o Oriente Médio, com 14 mortes. Foram 10 óbitos apenas no México.
Agora há, proporcionalmente, mais mortes em países em paz (59%) do que em regiões em conflito e um aumento de 2% no número de jornalistas assassinados ou deliberadamente executados, afirma a entidade.

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O secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, disse que a fronteira entre os países em guerra e em paz está desaparecendo. Outro fato preocupante é que o número de jornalistas presos arbitrariamente no mundo continua a crescer. No final de 2019, 389 jornalistas estão presos por desempenharem suas funções, ou seja, 12% a mais do que no ano passado. Quase metade dos jornalistas presos está detida em apenas três países: ChinaEgito Arábia Saudita
O relatório é realizado desde 1995 e os dados são coletados entre 1º de janeiro e 1º de dezembro do ano da publicação. Para fazer parte do relatório, a detenção, o sequestro, o desaparecimento ou a morte do jornalista precisa ser uma consequência direta do exercício de sua atividade.
Com informações de Agência Brasil

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