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Saúde

Remdesivir não deve ser usado no tratamento da Covid-19, diz OMS

Remédio era visto como um dos mais promissores tratamentos contra a doença, mas até agora não demonstrou resultados fortes em estudos clínicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:27

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:27

Remdesivir é um antiviral que se mostrou eficaz na fase inflamatória da Covid-1
Remdesivir é um antiviral que se mostrou eficaz na fase inflamatória da Covid-1 Crédito: Getty Images
A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nota nesta quinta-feira (19), em que se posiciona contra o uso do antiviral remdesivir no tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. O remédio era visto como um dos mais promissores tratamentos contra a doença no início da pandemia, mas até agora não demonstrou resultados robustos em estudos clínicos.
Em um artigo publicado no British Medical Journal, um painel de especialistas da organização afirma que o uso do remédio não é recomendado pois não há evidência de que ele aumente a chance de sobrevivência ou diminua o risco de ventilação mecânica.
"O remdesivir tem recebido atenção mundial como um tratamento potencialmente eficaz para casos graves de covid-19 e é cada vez mais usado para tratar pacientes hospitalizados. Mas seu papel na prática clínica permanece incerto", disse a organização.
Em outubro, o estudo Solidarity, realizado com o apoio da OMS e desenvolvido para testar potenciais drogas contra a doença, já havia concluído que o remdesivir, a hidroxicloroquina e outros dois antivirais tiveram pouco ou quase nenhum efeito sobre os tempos de internação ou chances de sobrevivência de pacientes da covid-19.
No mesmo mês, a agência que regula drogas e medicamentos nos Estados Unidos (FDA) concedeu o registro para o medicamento, autorizando, assim, seu uso em pacientes hospitalizados com coronavírus.
De acordo com a OMS, a posição atual de desaconselhar o uso do medicamento é amparada em uma nova revisão de evidências que avaliou o uso de diversos possíveis tratamentos para a covid em quatro estudos clínicos randomizados internacionais que, juntos, envolveram mais de 7 mil pacientes internados.

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"Depois de revisar minuciosamente essas evidências, o painel de especialistas da OMS, que inclui especialistas de todo o mundo, incluindo quatro pacientes que tiveram covid-19, concluiu que o remdesivir não tem efeito significativo na mortalidade ou em outros resultados importantes para os pacientes, como a necessidade de ventilação mecânica ou o tempo de melhora clínica", afirmou a organização.
A OMS ressalta que embora não haja, até o momento, evidência da eficácia do remédio, isso não significa que ele não possa ter benefício para alguns pacientes. No entanto, diante da falta de evidências, dos possíveis riscos associados ao uso do remédio e do seu alto custo, o painel de especialistas julgou adequado recomendar que ele não seja utilizado no momento. Mas apoiou a realização de mais estudos clínicos sobre o tema.

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