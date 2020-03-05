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Surto Mundial

Reino Unido atualiza dados e diz que 115 pessoas estão infectadas por coronavírus

Dos 115 casos de contágio, 105 estão na Inglaterra e os demais distribuídos por Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte

Publicado em 05 de Março de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 15:24
Trabalhadores desinfetam trens do metrô como parte de uma ação de combate ao surto do coronavírus em Teerã, no Irã Crédito: Sajjad Safai/Agência Estado
O número de casos confirmados de pessoas contagiadas pelo coronavírus subiu para 115, conforme informou nesta quinta-feira, 5, o Departamento de Saúde e Assistência Social. Mais cedo, durante audiência em uma comissão no Parlamento britânico, o diretor dos serviços médicos, Chris Whitty, a autoridade na área da saúde responsável pelo que acompanhamento dos desdobramentos locais da epidemia, havia dito que o avanço havia sido de 85 da quarta para 90 esta quinta.
Os dados divulgados pelo governo com atraso - a expectativa era de que tivessem sido atualizados por volta das 11 horas de Brasília - levam em consideração as confirmações feitas até as 9 horas desta quinta.
Até esse período, 18.083 pessoas foram testadas no Reino Unido. Dos 115 casos de contágio, 105 estão na Inglaterra e os demais distribuídos por Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.
Dos casos ingleses, 25 foram registrados em Londres.

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