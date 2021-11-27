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Covid-19

Reino Unido anuncia novas medidas após casos de variante ômicron

Todos os viajantes internacionais que entrarem na Inglaterra terão de realizar dois testes PCR por dia e se isolar socialmente até que recebam um resultado negativo para a Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 nov 2021 às 18:24

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 18:24

Coronavírus
Reino Unido anuncia novas medidas de restrição contra a Covid-19 após casos de variante ômicron Crédito: Freepik
Depois de confirmar dois casos de infecção pela ômicron, nova variante do coronavírus, o Reino Unido divulgou novas medidas para conter o avanço do vírus sobre a população. Todos os viajantes internacionais que entrarem na Inglaterra terão de realizar dois testes PCR por dia e se isolar socialmente até que recebam um resultado negativo para a Covid-19, informou o escritório do prêmie britânico, através do Twitter.
Todos que tenham contato com pessoas suspeitas de estarem contaminadas com a ômicron precisam se isolar por dez dias, independentemente de estarem ou não vacinados. Elas então serão contatadas pelo NHS Test and Trace, serviço de monitoramento do sistema de saúde público do país.
Além disso, como informado por Boris Johnson durante coletiva, as máscaras de proteção passarão a ser obrigatórias em transportes públicos e lojas.
Nos Estados Unidos, o infectologista e principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, reforçou a necessidade de mais informações sobre o vírus. "Não queremos que as pessoas entrem em pânico, mas que saibam que estamos fazendo tudo o que podemos para estar à frente do vírus", disse, em entrevista ao Today.
Fauci destacou o grande número de mutações da cepa ômicron na parte do vírus ligada à estabilidade. "Olhando para as mutações identificadas, você presumiria que esta é mais transmíssivel. Nós não sabemos isso ainda, mas é preciso ser cuidadoso e assumir que este é o caso", afirmou. O infectologista disse que as restrições de viagens impostas pelos EUA a países africanos servem para dar tempo de compreender melhor a nova variante. Ele afirmou ainda que não estaria surpreso se a ômicron já estiver circulando no país norte-americano, ainda que não tenha sido identificada até o momento.

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