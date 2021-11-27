Reino Unido anuncia novas medidas após casos de variante ômicron

Todos que tenham contato com pessoas suspeitas de estarem contaminadas com a ômicron precisam se isolar por dez dias, independentemente de estarem ou não vacinados. Elas então serão contatadas pelo NHS Test and Trace, serviço de monitoramento do sistema de saúde público do país.

Fauci destacou o grande número de mutações da cepa ômicron na parte do vírus ligada à estabilidade. "Olhando para as mutações identificadas, você presumiria que esta é mais transmíssivel. Nós não sabemos isso ainda, mas é preciso ser cuidadoso e assumir que este é o caso", afirmou. O infectologista disse que as restrições de viagens impostas pelos EUA a países africanos servem para dar tempo de compreender melhor a nova variante. Ele afirmou ainda que não estaria surpreso se a ômicron já estiver circulando no país norte-americano, ainda que não tenha sido identificada até o momento.