Rei Charles está aberto a trégua com Harry após conselhos de líderes religiosos, diz jornal

O rei Charles 3º está aberto a uma trégua com o príncipe Harry, seu filho caçula, após ser aconselhado por líderes religiosos. Charles buscou "nutrição espiritual" em discussões com religiosos, que incluíram o conceito de perdão. O rei, que sempre se interessou por religião, voltou-se a orientação de líderes para lidar com a morte dos pais e o desafio de seu novo cargo. A informação é de uma fonte próxima à realeza ao DailyMail.
Agora, ele está mais aberto a se reaproximar do filho, que se mudou para os EUA há quatro anos. "Charles sente falta do filho. Ele ainda ama Harry e quer tê-lo de volta por motivos pessoais, mesmo que ele e Meghan não queiram voltar para a vida na realeza."
"Harry sempre será o filho amado de Charles. Ele tem fé e acredita que Harry pode voltar. Sente falta da ligação que já tiveram, e a porta sempre está aberta para o príncipe e sua família. Charles não quer anos de discórdia e desarmonia anuviando seu reinado", disse a fonte ao DailyMail.
O príncipe William, no entanto, não quer saber de se reunir com o irmão. Ele acredita que a relação com Harry está irreparavelmente destruída e, por isso, é intransigente quando se fala em uma possível trégua na família.
Em julho, fontes próximas a Harry afirmaram que o rei não fala mais com o filho e nem atende às suas ligações. "Dizem para ele que [o rei] está 'indisponível' agora. As ligações não são atendidas. Ele também tentou conversar com o rei sobre sua saúde, mas essas ligações também não são atendidas", disse um amigo do príncipe.
Harry luta na Justiça há quatro anos para voltar a ter proteção policial quando no Reino Unido e insiste que o pai poderia ajudá-lo a reavê-la. Segundo fontes próximas ao príncipe, nenhuma questão é mais importante que a segurança de sua família e, por isso, ele tem pedido repetidamente ajuda ao pai. Em abril deste ano, ele teve uma nova derrota no processo. As informações são da revista People.