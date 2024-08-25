Rei Charles está aberto a trégua com Harry após conselhos de líderes religiosos, diz jornal

Rei Charles está aberto a trégua com Harry Crédito: Reuters/Folhapress

O rei Charles 3º está aberto a uma trégua com o príncipe Harry, seu filho caçula, após ser aconselhado por líderes religiosos. Charles buscou "nutrição espiritual" em discussões com religiosos, que incluíram o conceito de perdão. O rei, que sempre se interessou por religião, voltou-se a orientação de líderes para lidar com a morte dos pais e o desafio de seu novo cargo. A informação é de uma fonte próxima à realeza ao DailyMail.

Agora, ele está mais aberto a se reaproximar do filho, que se mudou para os EUA há quatro anos. "Charles sente falta do filho. Ele ainda ama Harry e quer tê-lo de volta por motivos pessoais, mesmo que ele e Meghan não queiram voltar para a vida na realeza."

"Harry sempre será o filho amado de Charles. Ele tem fé e acredita que Harry pode voltar. Sente falta da ligação que já tiveram, e a porta sempre está aberta para o príncipe e sua família. Charles não quer anos de discórdia e desarmonia anuviando seu reinado", disse a fonte ao DailyMail.

O príncipe William, no entanto, não quer saber de se reunir com o irmão. Ele acredita que a relação com Harry está irreparavelmente destruída e, por isso, é intransigente quando se fala em uma possível trégua na família.

Em julho, fontes próximas a Harry afirmaram que o rei não fala mais com o filho e nem atende às suas ligações. "Dizem para ele que [o rei] está 'indisponível' agora. As ligações não são atendidas. Ele também tentou conversar com o rei sobre sua saúde, mas essas ligações também não são atendidas", disse um amigo do príncipe.