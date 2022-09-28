Rainha Elizabeth II deixou último pedido antes de morrer; saiba qual foi

LONDRES - Antes de morrer no dia 8 de setembro, Elizabeth II fez um pedido. O último desejo da rainha era que as brigas envolvendo o príncipe Harry e o restante da família real chegassem ao fim. Quem revelou a vontade da monarca foi o historiador e especialista dos Windsor, Robert Hardman em entrevista à revista People.

A rainha Elizabeth II pediu o fim das brigas na família real Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk

Segundo Robert, Elizabeth queria que Harry se reconciliasse com o pai, o rei Charles III, e o irmão, o príncipe William. Ela também desejava que a relação entre os parentes fosse mais saudável com Meghan Markle, a mulher do caçula de Diana e Charles. O historiador revelou que a rainha era o principal canal entre Windsor e a Califórnia. "Ela sabia que os conflitos e queria ver sua família feliz", disse a publicação.

Vale lembrar que Harry foi sozinho para Balmoral, na Escócia, para se despedir de sua avó. De acordo com The Sun, ele foi informado por seu pai, Charles, que Meghan Markle não deveria acompanhá-lo na ocasião. O rei alegou que Kate Middleton não iria e que o encontro deveria ser limitado à família mais próxima. Ele deixou muito claro para o filho que a atriz não seria bem-vinda no palácio.