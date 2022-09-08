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Doença misteriosa

Rainha Elizabeth é colocada sob cuidados médicos e gera preocupação

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 8, pela própria Casa Real britânica, que informou ainda que Elizabeth está confortável no Palácio de Balmoral, na Escócia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2022 às 09:32

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 09:32

Rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde oficializou Liz Truss como nova primeira-ministra britânica
Rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde oficializou Liz Truss como nova primeira-ministra britânica no dia seis de setembro de 2022 Crédito: Jane Barlow/ AP/ AE
A rainha Elizabeth II foi colocada sob cuidados médicos, após seus médicos particulares expressarem preocupações com a saúde da monarca. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) pela própria Casa Real britânica, que informou ainda que Elizabeth está sendo acompanhada pelos médicos e está "confortável" no Palácio de Balmoral, na Escócia.
"Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica", diz o aviso divulgado pela Casa Real, reproduzido pelo jornal britânico The Guardian.
A recém-empossada primeira-ministra, Liz Truss, que esteve com a rainha em Balmoral na terça-feira (6)afirmou que todo o Reino Unido está "profundamente preocupado" com as notícias sobre a saúde da rainha.
Liz Truss encontra a Rainha Elizabeth no Castelo de Balmoral em 6 de setembro de 2022
Liz Truss encontra a Rainha Elizabeth no Castelo de Balmoral em 6 de setembro de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Outros membros da família real estariam a caminho do palácio, como os príncipes William e Harry, netos de Elizabeth II, e a duquesa de Cornwall, Camila, esposa de Charles.
O príncipe Edward e o príncipe Andrew da Grã-Bretanha chegam ao Castelo de Balmoral, em meio a preocupações com a saúde da rainha Elizabeth
Príncipe Edward e príncipe Andrew da Grã-Bretanha chegam ao Castelo de Balmoral, em meio a preocupações com a saúde da rainha Elizabeth Crédito: Reuters/Folhapress

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