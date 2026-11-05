Quem é Santiago Peña, aliado de Trump no Paraguai que renunciou em meio a escândalo envolvendo banco Ueno

"Peña é uma pessoa que se apresenta como um tecnocrata, um especialista em economia de alto nível, com estudos no exterior e credenciais que lhe dão força técnica. A questão é se isso pode compensar a falta de capital político", disse à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, Magdalena López. Ela é PhD em Ciências Sociais e coordenadora do Grupo de Estudos Sociais do Paraguai da Universidade de Buenos Aires.